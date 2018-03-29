«Центр управления городскими дорогами» отвечает за обслуживание 276 остановок общественного транспорта. Чистоту стараются наводить в ночное время и рано утром

Во Владимире проверили качество уборки остановок и лестниц. «Центр управления городскими дорогами» отвечает за обслуживание 276 остановок общественного транспорта. Чистоту стараются наводить в ночное время и рано утром, чтобы не мешать пассажирам. Рабочие справляются с гололедом, применяя «Бионород» и пескосоляную смесь. Инспекция показала, что все проверенные остановки находятся в нормативном состоянии. Понятно, что проверить за раз все 276 остановок невозможно, поэтому диспетчеры МКУ «ЦУГД» готовы принять и оперативно отреагировать на замечания и жалобы жителей. Звонки принимаются по телефону диспетчерской 47-90-94.Городские лестницы убирает муниципальное предприятие «Благоустройство». Как раз во время проверки инспекторы застали уборочную бригаду МКУ «Благоустройство» на одной из самых длинных городских лестниц, ведущей от улиц Батурина к Воронцовскому переулку. Лестница, расположенная на крутом откосе недалеко от родника на улице Мира, была уже убрана - ни снега, ни наледи, почти, как летом.На обслуживании МКУ «Благоустройство» находится более 30 городских лестниц. Как сообщил и.о. директора Валерий Жильцов, если у жителей возникнут нарекания к качеству уборки муниципальных лестниц, можно позвонить по телефону 32-52-36, и работники предприятия постараются оперативно исправить недочеты.