Выслав российских дипломатов, в Лондоне неожиданно вспомнили о российской системе управления ядерным ударом Мертвая рука. Как пишут британские СМИ, если Запад и замышлял атомный удар по России, то теперь он подумает дважды прежде, чем пойти на такой шаг.

Выслав российских дипломатов, в Лондоне неожиданно вспомнилио российской системе управления ядерным ударом "Мертвая рука". Какпишут британские СМИ, если Запад и замышлял атомный удар по России, то теперьон подумает дважды прежде, чем пойти на такой шаг.Минобороны России, следуя указаниям Владимира Путина,совершенствует систему "Мертвая рука". Она гарантирует полноеуничтожение противника в случае ядерного удара по стране, напомнил британскимчитателям один из ведущих экспертов по ядерному разоружению Брюс Блэр. Его словаприводит издание The Daily Star.Речь идет о системе управления ядерным ударом "Периметр"– "Мертвой рукой" ее прозвали в странах НАТО. Это полностьюавтоматический комплекс управления ответным ударом. Он гарантирует уничтожениепротивника даже в случае гибели всего командования. Подчеркивается, что комплексбыл разработан в СССР в период холодной войны – как последняя защита отагрессора.Брюс Блэр опасается, как бы в условиях развязаннойкибервойны российская система не стала угрозой миру. Это произойдет, если онаокажется неустойчивой против хакерских атак.Издание также напоминает, что 1 марта президент РоссииВладимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Во второй частивыступления российского лидера на больших экранах демонстрировалась инфографикаи видео нового российского оружия.В ответ на односторонний выход США из договора о ПРО в 2002году и размещение элементов американской противоракетной обороны у российскихграниц Москва разработала новую тяжелую ракету "Сармат", новые типыбоеголовок и средства преодоления ПРО, отметил глава государства. Президентдобавил, что у России появилось гиперзвуковое оружие авиационного базирования,испытания завершены. 1 декабря 2017 года комплекс "Кинжал" с ракетой,развивающей скорость в десять скоростей звука, приступил к несению боевогодежурства.