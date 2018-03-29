Выслав российских дипломатов, в Лондоне неожиданно вспомнили
о российской системе управления ядерным ударом Мертвая рука. Как
пишут британские СМИ, если Запад и замышлял атомный удар по России, то теперь
он подумает дважды прежде, чем пойти на такой шаг.
Выслав российских дипломатов, в Лондоне неожиданно вспомнили
о российской системе управления ядерным ударом "Мертвая рука". Как
пишут британские СМИ, если Запад и замышлял атомный удар по России, то теперь
он подумает дважды прежде, чем пойти на такой шаг.
Минобороны России, следуя указаниям Владимира Путина,
совершенствует систему "Мертвая рука". Она гарантирует полное
уничтожение противника в случае ядерного удара по стране, напомнил британским
читателям один из ведущих экспертов по ядерному разоружению Брюс Блэр. Его слова
приводит издание The Daily Star.
Речь идет о системе управления ядерным ударом "Периметр"
– "Мертвой рукой" ее прозвали в странах НАТО. Это полностью
автоматический комплекс управления ответным ударом. Он гарантирует уничтожение
противника даже в случае гибели всего командования. Подчеркивается, что комплекс
был разработан в СССР в период холодной войны – как последняя защита от
агрессора.
Брюс Блэр опасается, как бы в условиях развязанной
кибервойны российская система не стала угрозой миру. Это произойдет, если она
окажется неустойчивой против хакерских атак.
Издание также напоминает, что 1 марта президент России
Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Во второй части
выступления российского лидера на больших экранах демонстрировалась инфографика
и видео нового российского оружия.
В ответ на односторонний выход США из договора о ПРО в 2002
году и размещение элементов американской противоракетной обороны у российских
границ Москва разработала новую тяжелую ракету "Сармат", новые типы
боеголовок и средства преодоления ПРО, отметил глава государства. Президент
добавил, что у России появилось гиперзвуковое оружие авиационного базирования,
испытания завершены. 1 декабря 2017 года комплекс "Кинжал" с ракетой,
развивающей скорость в десять скоростей звука, приступил к несению боевого
дежурства.