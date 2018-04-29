Умер 88-летний бывший боливийский диктатор Луис Гарсиа Меса Техада. Он скончался в больнице Коссмил-де-ла-Пас после трех инфарктов.

Умер 88-летний бывший боливийский диктатор Луис Гарсиа Меса Техада. Генерал, захвативший власть в результате переворота в 1980-м, возглавлял страну чуть больше года, после чего был свергнут и отправлен на 30 лет в тюрьму за убийство своих политических оппонентов и нарушения прав человека. Он скончался в больнице Коссмил-де-ла-Пас после трех инфарктов, уточняет ТАСС. Место и дата похорон неизвестны.