Под Вязьмой полыхнул резервуар с бензином АИ-80 емкостью 5 тысяч тонн. При пожаре погиб рабочий, его тело нашли в резервуаре после ликвидации возгорания.

Под Вязьмой полыхнул резервуар с бензином АИ-80 емкостью 5 тысяч тонн. При пожаре погиб рабочий, его тело нашли в резервуаре после ликвидации возгорания.Инцидент произошел на территории комбината Росрезерва "Прожектор" (станция Семлево, Вяземский район Смоленской области).В подземном резервуаре было около 600 кубометров бензина. Резервуар находился на продувке, пожар был потушен благодаря пенной атаке, передает ТАСС.