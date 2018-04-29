Ведущий Дмитрий Шепелев опубликовал на своей странице в Instagram несколько красочных фотографий из отпуска. Майские праздники он, по всей видимости, проведет в Израиле.

Ведущий Дмитрий Шепелев опубликовал на своей странице в Instagram несколько красочных фотографий из отпуска. Майские праздники он, по всей видимости, проведет в Израиле.Со своими подписчиками Дмитрий Шепелев поделился интересным наблюдением о привычке россиян откладывать все на "после праздников". По его словам, если запланировать встречу в декабре, то она может отложиться из-за Нового года и долгих каникул, потом – из-за Дня Святого Валентина и Дня Защитника Отечества; следующим препятствием станет 8 Марта и, безусловно, длинные майские праздники. В июне-августе наступает пора отпусков."Ну вот уже больше полугода прошло. Замечали такое? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – обратился Дмитрий Шепелев к своим поклонникам на странице в Instagram. "Ладно, увидимся на праздниках 😀 не прощаюсь. Хорошего отдыха". – заключил он. Сам ведущий, который по решению суда лишился шикарного особняка в пригороде Москвы, разумеется покинул Россию.Праздники он, по всей видимости, проведет в Израиле. По крайней мере именно снимком с побережья этой страны он решил порадовать своих поклонников. Также Шепелев поделился наблюдением, что в шаббат в этой стране не жарят омлет.Напомним, ранее стало известно, что согласно решению суда шикарный особняк Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева в одном из самых престижных московских пригородов Лужки-2 в 30 километрах от МКАД будет выставлен на продажу. "Дима говорил, что все это они с Жанной для сына хотели, а теперь дом чужим людям уйдет за долги", – рассказал сосед ведущего.Все деньги от продажи передадут "Русфонду": родственники так и не отчитались перед благотворительной организацией о судьбе 21 миллиона рублей, собранных на лечение Жанны Фриске. Впрочем, если Дмитрий Шепелев и будет разбираться в этой проблеме, то только после праздников.