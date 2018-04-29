Мужчина, выполнявший работы по дому для 70-летней пенсионерки, похитил из квартиры ноутбук, когда хозяйка квартиры отвлеклась....

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Кунцево задержали ранее судимого 42-летнего мужчину по подозрению в краже ноутбука у пожилой женщины.В территориальный отдел полиции обратилась 70-летняя пенсионерка. Она сообщила, что после ухода рабочих, помогавших ей в хозяйственно-бытовых вопросах по дому, она обнаружила пропажу ноутбука.В ходе проведения проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции территориального ОМВД на Молодогвардейской улице задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний ранее судимый москвич. Установлено, что злоумышленник похитил ноутбук, когда хозяйка отвлеклась.По данному факту следствием ОМВД России по району Кунцево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39