Наши народники покорили Китай. Детская студия «Владимирская русь» завоевала сразу 4 Гран-при на фестивале «Кружева Тяньзиня» в Китае, сообщили в правительстве области. Конкуренция была

Наши народники покорили Китай. Детская студия «Владимирская русь» завоевала сразу 4 Гран-при на фестивале «Кружева Тяньзиня» в Китае, сообщили в правительстве области. Конкуренция была высокой. За право называться лучшими боролись 400 талантливых молодых исполнителей из России, Китая, Чехии и Казахстана. Детская студия «Владимирская русь» под руководством заслуженного артиста РФ Виталия Антонова завоевала высшие награды в