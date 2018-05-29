Мадридский футбольный клуб Атлетико поднялся с четвертого на второе место в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА. В этом сезоне подопечные Диего Симеоне стали победителями Лиги Европы, что позволило им улучшить свои показатели.
Мадридский футбольный клуб "Атлетико" поднялся с четвертого на второе место в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА. В этом сезоне подопечные Диего Симеоне стали победителями Лиги Европы, что позволило им улучшить свои показатели.
На первой строчке пятый год подряд расположился мадридский "Реал", который выиграл Лигу чемпионов три раза подряд и четырежды в последних пяти розыгрышах. Тройку замкнула мюнхенская "Бавария". Далее идут "Барселона" и туринский "Ювентус".
Лучшим из российских клубов остался санкт-петербургский "Зенит", который расположился на 16-м месте. Московский ЦСКА – 35-й.
В рейтинге национальных ассоциаций по-прежнему лидирует Испания. Далее идут Англия, Италия, Германия, Франция, Россия и Португалия.