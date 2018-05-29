Мадридский футбольный клуб Атлетико поднялся с четвертого на второе место в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА. В этом сезоне подопечные Диего Симеоне стали победителями Лиги Европы, что позволило им улучшить свои показатели.

Мадридский футбольный клуб "Атлетико" поднялся с четвертого на второе место в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА. В этом сезоне подопечные Диего Симеоне стали победителями Лиги Европы, что позволило им улучшить свои показатели.На первой строчке пятый год подряд расположился мадридский "Реал", который выиграл Лигу чемпионов три раза подряд и четырежды в последних пяти розыгрышах. Тройку замкнула мюнхенская "Бавария". Далее идут "Барселона" и туринский "Ювентус".Лучшим из российских клубов остался санкт-петербургский "Зенит", который расположился на 16-м месте. Московский ЦСКА – 35-й.В рейтинге национальных ассоциаций по-прежнему лидирует Испания. Далее идут Англия, Италия, Германия, Франция, Россия и Португалия.