Продолжение истории о найденном в Корнуолле глиняном горшочке, оказавшемся погребальной урной возрастом 4000 лет. Однако место раскопок подкинуло археологам новую загадку.

В апреле мы рассказывали о «чудесном горшочке», найденном в кургане бронзового века близ городка Лу в Корнуолле (Англия). Человеку непросвещенному это керамическое изделие скорее напоминает цветочное кашпо, однако специалисты сразу назвали находку «потрясающей». Восторг исследователей объясняется просто: курганы Корнуолла весьма своеобразны и далеко не всегда содержат погребение, однако найденный горшочек археологи идентифицировали как погребальную урну возрастом 4000 лет, при этом замечательно сохранившуюся.«Находка была настолько неожиданной, что мы даже рассмеялись. Сосуды бронзового века подобной сохранности попадаются крайне редко. Наш был изготовлен 4000 лет назад и лежал на глубине всего 25 см – просто чудо, что за все это время его ни разу не задел плуг», — сказала тогда руководитель раскопок, австралийский археолог Кэтрин Фриман (Dr Catherine Frieman).Керамическая погребальная урна, найденная возле Лу. Фото: ANUПрошел месяц, и в издании Cornwall Live появилась новая заметка: гипотеза археологов полностью подтвердилась, горшочек действительно оказался погребальной урной, содержащей кремированные человеческие останки.«Это прекрасное, совершенно нетронутое, запечатанное захоронение, мы с нетерпением ждем продолжения исследований. Есть надежда получить новые данные о практике кремации, какой она была 4000 лет назад. Среди пепла и праха мы обнаружили несколько не полностью сгоревших фрагментов костей, так что в перспективе у нас есть шанс больше узнать о кремированном человеке», — говорит Фриман.Из обгоревших костей специалисты надеются извлечь много полезной информации: пол покойного, его/ее примерный возраст, место рождения, особенности питания в детстве и в течение жизни, а также регион происхождения основных продуктов питания.Побережье Корнуолла всегда было оживленным местом – на южный берег Англии тысячелетиями прибывали мигранты, завоеватели и торговцы из континентальной Европы и других частей света. Бронзовый век не исключение: один из знаменитых ресурсов Корнуолла – олово, а корнуоллское олово было очень востребовано в западной Европе эпохи бронзы. В прибрежных водах в районе Лу морские археологи уже не раз находили затонувшие корабли бронзового века.Это одна из причин, по которым ученым так важно выяснить происхождение человека, чьи кремированные останки были захоронены в кургане 4000 лет назад. Кем бы он ни оказался – местным или чужестранцем, – любой результат подкинет ученым пищу для размышлений.Погребальную урну обнаружили в любопытном археологическом контексте: на том же месте раскопок были найдены каменные орудия и два каменных рубила для их изготовления, остатки пищи и разнообразная керамика бронзового века. Совокупность всех находок на фермерском поле возле городка Лу говорит о том, что здесь, вероятно, располагался крупный погребальный курган, просуществовавший с доисторических времен вплоть до Средневековья.Именно средневековая находка оказалась совершенно неожиданной и крепко озадачила археологов.Работа археологов на месте расположения кургана в Лу. Фото: ANU«Раскопки преподнесли нам загадочный сюрприз: мы нашли здесь полный, хоть и раздавленный, средневековый сосуд XII-XIII века, аккуратно накрытый парой слоев плоских камней. В сосуде обнаружились остатки приготовленной пищи. Мы понятия не имеем, как этот сосуд там оказался и почему. Представьте: через сотни лет после возведения кургана, в XII или XIII веке сюда пришел какой-то человек и намеренно закопал сосуд с едой. В те времена в этом районе, буквально в зоне видимости, располагались два монастыря. На острове Лу, рядом с побережьем, находился монастырь, приписанный и напрямую подчинявшийся знаменитому аббатству в Гластонбери. В таком набожном месте языческая, нехристианская активность выглядит крайне странно. Находка имеет явный ритуальный характер, однако что это был за ритуал – мы не имеем ни малейшего представления», — честно сказала Фриман.Уже начались лабораторные исследования собранных материалов – почвы, пыльцы растений, каменных орудий и так далее. Однако пройдет не меньше года, прежде чем археологи смогут приступить к расшифровке полного контекста находок.