29 мая баскетболисты санкт-петербургского Зенита в гостях сумели обыграть саратовский Автодор со счетом 90:78 (24:16, 17:21, 29:23, 20:18). Эта победа стала третьей для питерской команды в четвертьфинальной серии. Она вывела ее в Финал четырех Единой лиги ВТБ.

29 мая баскетболисты санкт-петербургского "Зенита" в гостях сумели обыграть саратовский "Автодор" со счетом 90:78 (24:16, 17:21, 29:23, 20:18). Эта победа стала третьей для питерской команды в четвертьфинальной серии. Она вывела ее в "Финал четырех" Единой лиги ВТБ.В составе победителей самым результативным игроком стал Кайл Курич, записавший в свой актив 31 очко. У проигравших лучшим оказался Майка Даунс, набравший 16 баллов."Зенит" выиграл серию у "Автодора" со счетом 3:0 и вышел в "Финал четырех". Ранее туда пробился подмосковный клуб "Химки", победивший "Локомотив-Кубань".