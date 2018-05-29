В здании Олимпийского комитета России в Москве продолжается Олимпийское собрание, по итогам которого выбираются руководящие должности организации. Первым вице-президентом ОКР стал Игорь Левитин. Сообщает РИА Новости.

В здании Олимпийского комитета России в Москве продолжается Олимпийское собрание, по итогам которого выбираются руководящие должности организации. Первым вице-президентом ОКР стал Игорь Левитин. Сообщает РИА Новости.Вице-президентами ОКР избраны Вячеслав Аминов, Владимир Кожин, Геннадий Тимченко и Василий Титов.Напомним, ранее президентом ОКР был избран четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков. Его единственный конкурент, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию и почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Попов при этом вошел в новый состав исполкома ОКР, отмечает ТАСС. Кроме него, в руководящий орган была избрана глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.