Певец сделал заявление об однополой любви. И поклонники недоумевают по этому поводу.

Певец сделал заявление об однополой любви. И поклонники недоумевают по этому поводу.Слова Филиппа Киркорова о том, что он против гей-парадов, удивили и раззадорили шоумена Рустама Солнцева. Ему, как известно, палец в рот не клади – отсосет и выплюнет. Поэтому в своем видеоблоге он прошелся по поп-королю."В своем недавнем интервью Филипп Киркоров сказал то, что повергло меня в когнитивный диссонанс, – уверяет Солнцев. – Якобы он против гей-парадов. А мне всегда казалось, что Филипп Киркоров равно гей-парад. Потому что достаточно взять любое его выступление и посмотреть, откуда из какого местечка у него торчат разноцветные перья. И сразу станет понятно, что любой -мадридский, берлинский, лондонский, нью-йорский гей-парад нервно курит в сторонке"."Да что тут и думать – цвет настроения-то синий, а это навсегда", "Пчелы против меда", "Он просто ревнует, что кто то будет красивее его на этом параде", "Киркоров, конечно, самый закомплексованный гей в мире", – глумятся комментаторы.Напомним, что интервью YouTube-шоу GazLive поп-король, отвечая на щекотливый и интимный вопрос о геях, заявил ведущему Василию Вакуленко, что, конечно, "было бы неправильно осуждать кого-то за те или иные действия, которые человек делает в своих четырех стенах дома", но он категорически против связанной с этой темой "показухи".А в интервью Ксении Собчак Киркоров заявил: "Я ничего против геев не имею. Всю жизнь меня окружали люди нетрадиционной ориентации. И, поверь мне, это самые настоящие друзья. Я знаю людей, которые и в искусстве, и занимаются антиквариатом, они вхожи в самые элитные дома высшего общества, я не вижу, что их кто-то притесняет. Притесняют, так скажем, людей, которые неприлично высказывают свои секс-меньшинстские позиции, и делают это вульгарно. Я сам буду против этого, против геев с улицы, которые считают, что им все дозволено, все позволено, они выставляют это напоказ. Это неприлично, это нескромно".