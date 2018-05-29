Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, разговаривал ли он с президентом России Владимиром Путиным на тему предстоящего чемпионата мира. Наставник национальной команды выразил уверенность, что им еще предстоит пообщаться на стадионе во время церемонии открытия ЧМ-2018, а также пригласил главу государства на одну из тренировок.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, разговаривал ли он с президентом России Владимиром Путиным на тему предстоящего чемпионата мира. Наставник национальной команды выразил уверенность, что им еще предстоит пообщаться на стадионе во время церемонии открытия ЧМ-2018, а также пригласил главу государства на одну из тренировок.Главный тренер сборной России рассказал, что впервые он пообщался с Путиным на одной из тренировок в 2002 году. Черчесов выразил надежду, что президент посетит матч открытия мундиаля.По словам наставника национальной сборной, Владимира Путина ждут на тренировку, причем в любой момент, передает . "Я его приглашаю", – заявил Черчесов.Тренер сборной также поделился подробностями подготовки спортсменов. "У нас за плечами 12 дней хороших тренировок. Да, приходилось когда-то экспериментировать. Но мы должны сыграть так, чтобы болельщик оценил нас и понимал, как мы будем играть. Болельщик в то же время во всех странах требовательный и одинаковый", – рассказал Черчесов.Ранее президент России Владимир Путин высказался по поводу предстоящего в России чемпионата мира по футболу. Глава государства считает, что на ЧМ-2018 победят те, кто "организуют турнир, который должен стать праздником"."Мне бы очень хотелось, чтобы это был именно праздник для всех, кто любит спорт", – заявил президент. Путин отметил, что Россия сделает все, чтобы и болельщики, и специалисты, и игроки чувствовали себя как дома.Напомним, матчи группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут в 11 городах России с 14 по 28 июня. Откроет мундиаль 14 июня игра в московских "Лужниках". Сборная России встретится с командой Саудовской Аравии.