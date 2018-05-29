Покупательский интерес с появлением новых станций возрастает на 19%. А вот на цены запуск новых станций почти не влияет

Открытие новой станции метро в среднем в год увеличивает спрос на покупку столичного жилья в зоне открытия на 19%, на аренду – почти на треть, говорится в исследовании экспертов Avito и PwC.Согласно подсчетам аналитиков, темп прироста спроса на покупку жилья в столице в среднем составляет 13% в год, на аренду – 14%."В зонах открытия станций метро темп прироста спроса на покупку составляет 19% в год, на аренду еще выше – 32% в год", - рассказала руководитель практики стратегического консультирования в секторе недвижимости PwC Анна Данченок.Так, например, только в прошлом году было открыто девять новых станций метро. В этом году планируется построить более 20 новых станций, 13 из которых будут расположены за пределами МКАД. Всего в планах городских властей до конца 2020 года открыть 55 станций метро.Вторым по значимости локальным фактором влияния на рынок недвижимости Москвы стала программа реновации. Там, где объекты попали в программу, вошли в утвержденный список, практически мгновенно был зафиксировано падение объема предложения. То есть, собственники в срочном порядке снимали свои объявления с продажи, не зная, как в этот момент поступить, поясняет Анна Данченок. При этом, спрос в этот же момент в расчете на одно объявление существенно рос."Спрос в расчете на одно объявление вырос: первый пик (+107%) – в момент объявления о реновации, второй (+89%) – в момент утверждения списка домов", - рассказала эксперт.Еще одним локальным фактором, который оказал влияние на столичный рынок недвижимости, аналитики назвали редевелопмент. Так, например, в зоне редевелопмента спрос в среднем в год увеличивается на 19%, а на аренду – на 20%.При этом, появление метро в районе не является сильным катализатором для цен на квартиры в окрестных ЖК, отмечали ранее эксперты рынка. Если еще несколько лет назад, информация о скором открытии станции метро автоматически поднимала цены на квартиры в районе на 10-15%, то сейчас это влияние минимально. Подорожание квадратных метров может произойти лишь в тех районах, где до открытия метро были серьезные проблемы с транспортной доступностью. Например, в Новой Москве, говорили эксперты.