Правоохранительные органы Красноярского края работают над раскрытием двух массовых убийств, которые были совершены менее чем за сутки.

Правоохранительные органы Красноярского края работают над раскрытием двух массовых убийств, которые были совершены менее чем за сутки.Как передает "Интерфакс", в ночь на 29 мая в деревне Новогеоргиевка 54-летний местный житель зарезал двух женщин и мужчину. 9-летней девочке удалось спастись — ее закрыла собой мать. В отношении преступника главное управление Следственного комитета РФ по региону возбудило уголовное дело по статье "убийство двух и более человек".Ранее сообщалось о том, что в селе Тасеево в жилом доме участковый обнаружил четыре мужских трупа с размозженными головами. По предварительным данным, среди погибших — хозяин дома, его сын и еще двое местных жителей.Заведено уголовное дело по статье, аналогичное той, что была возбуждена по преступлению в деревне Новогеоргиевка.На место страшной находки выехали и.о. руководителя главного управления СКР по региону и начальник краевого главного управления МВД. В настоящее время следователи опрашивают жителей села и устанавливают картину происшествия.