На северо-востоке Мексики найден мертвым журналист Эктор Гонсалес Антонио. По данным следствия, на его теле были обнаружены множественные следы побоев, которые, по предварительным данным, и привели к смерти.

На северо-востоке Мексики найден мертвым журналист Эктор Гонсалес Антонио. По данным следствия, на его теле были обнаружены множественные следы побоев, которые, по предварительным данным, и привели к смерти.Как сообщалось, в минувшую пятницу в мексиканском штате Нуэво-Леон была найдена убитой журналистка Алисия Диас Гонсалес, а ранее в этом месяце жертвой вооруженного нападения в городе Вильяэрмоса стал известный журналист Хуан Карлос Уэрта, напоминает ТАСС. Всего с начала 2018 года в Мексике убиты уже шесть сотрудников СМИ.