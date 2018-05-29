В ходе проверки полицейский установил, что в одном из супермаркетов продавец-кассир осуществила продажу алкогольной продукции 17-летней девушке...

Участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Выхино-Жулебино выявлен факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетней.В ходе проверки полицейский установил, что в одном из супермаркетов на Самаркандском бульваре продавец-кассир осуществила продажу алкогольной продукции 17-летней девушке.Ранее женщина привлекалась к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Отделом дознания ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18