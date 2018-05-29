Водитель такси ударил пассажира, сорвал с плеча сумку, в которой находились телефон и банковская карта, после чего скрылся с похищенным на автомобиле...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Люблино задержали приезжего по подозрению в грабежах», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В дежурную часть территориального отдела полиции обратился молодой человек с сообщением о грабеже. По словам заявителя, он остановил машину такси и доехал до дома на Краснодонской улице. По прибытии на адрес между мужчинами произошла словесная перепалка по поводу оплаты поездки. Водитель такси ударил пассажира, сорвал с плеча сумку, в которой находились телефон и банковская карта, после чего скрылся с похищенным на автомобиле. Ущерб составил более 80 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого по месту проживания на Белореченской улице. Им оказался 19-летний приезжий из ближнего зарубежья. Похищенное изъято и возвращено потерпевшему.Также полицейскими установлена причастность задержанного к аналогичному противоправному деянию, произошедшему на Люблинской улице. Злоумышленник выхватил у прохожего рюкзак, в котором находились мобильный телефон и денежные средства, после чего скрылся на автомобиле. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.По данным фактам следствием ОМВД России по району Люблино возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность задержанного к аналогичным противоправным деяниям на территории округа.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73