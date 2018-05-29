Шестидесятилетняя москвичка в буквальном смысле стала жертвой налета: на женщину налетела ворона. У пострадавшей - раны головы. Агрессивная птица пыталась атаковать и других прохожих. С чем связано столь странное поведение пернатых?

Шестидесятилетняя москвичка в буквальном смысле стала жертвой налета: на женщину налетела ворона. У пострадавшей — раны головы. Агрессивная птица пыталась атаковать и других прохожих. С чем связано столь странное поведение пернатых?Все произошло настолько стремительно, что Тамара Андреева не сразу поняла в чем дело. В последний момент увидела агрессивную птицу — та сорвалась с ветки и спикировала прямо на голову женщине."Я шла — думала, кирпич упал мне на голову. Она вцепилась в голову и улетела. Я очень испугалась, у людей спрашиваю: что у меня здесь на голове? У меня кровь — она меня поцарапала или клюнула. И она продолжала делать то же самое с людьми, которые шли сзади", — рассказала сама пострадавшая.Вместо стрижки и укладки в салоне красоты женщине оказали первую помощь и вызвали скорую. Позже выяснилось: птица пыталась атаковать и других прохожих.В клинике врачи осмотрели Тамару и диагностировали у нее множественные рваные раны. Случаи нападения ворон на людей — большая редкость. Ворона, уверяют орнитологи, птица не конфликтная: она скорее улетит, чем начнет нападать. Но в этом конкретном случае птица, вероятнее всего, защищала своих птенцов.Пострадавшей женщине медики назначили курс вакцины против столбняка. Врачи не исключают, что ворона могла переносить инфекции, а сотрудники городских служб сейчас разбираются в случившемся.