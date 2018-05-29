Московскому художнику Александру Боровому предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: Убийство, совершенное с особой жестокостью и Захват заложников, повлекший убийство. Процедура прошла в больнице, где сейчас находится Боровой.

Московскому художнику Александру Боровому предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: "Убийство, совершенное с особой жестокостью" и "Захват заложников, повлекший убийство". Процедура прошла в больнице, где сейчас находится Боровой. В ближайшее время следователи намерены добиваться ареста обвиняемого.Драма разыгралась вечером 24 мая на улице Молостовых. Конфликт возник между Боровым и его соседями — семьей Ереминых, которая выкупила долю квартиры и проживала вместе с художником.Мужчина в состоянии алкогольного опьянения, угрожая карабином, взял своих соседей в заложники, а затем расстрелял Валерия Еремина. Бойцам Росгвардии пришлось брать квартиру штурмом. Женщина с ребенком не пострадали. Сам захватчик заперся в своей комнате и попытался свести счеты с жизнью, но его успели спасти."Мужчина признал вину и пояснил, что удержание семьи и убийство супруга потерпевшей он совершил на почве личных неприязненных отношений, возникших в период проживания с ними в одной квартире", — сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.