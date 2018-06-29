Единороссы выступили за публичное обсуждение параметров новой программы по переселению граждан из аварийного жилья. В настоящий момент расселению подлежит почти 45 тысяч многоквартирных домов, в них живут более 700 тысяч человек. Об этом заявил глава рабочей группы Президиума Генсовета Единой России по защите прав участников долевого строительства, первый зампред думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

Единороссы выступили за публичное обсуждение параметровновой программы по переселению граждан из аварийного жилья. В настоящий моментрасселению подлежит почти 45 тысяч многоквартирных домов, в них живут более 700тысяч человек. Об этом заявил глава рабочей группы Президиума Генсовета"Единой России" по защите прав участников долевого строительства,первый зампред думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.Правительственный законопроект, предусматривающий с 1 января2019 года запуск постоянного действующих механизмов переселения людей изаварийного жилья, должен быть представлен на обсуждение общественности уже вследующем месяце.По словам Александра Сидякина, была реализована масштабнаяпрограмма, благодаря которой более чем миллиону россиян удалось улучшитьжилищные условия. "Сейчас стоит задача выработать такие механизмы, чтобырасселить оставшееся ветхое жилье, признанное таковым после 1 января 2012 года,– отметил парламентарий.Он подчеркнул, что жилье, непригодное для проживания,необходимо ликвидировать в нормативные сроки. Данный вопрос глава рабочейгруппы Президиума Генсовета "Единой России" по защите прав дольщиковназвал социально чувствительным, добавив, что единороссы выступают за публичноеобсуждение новой программы переселения из аварийного жилья.В сентябре прошлого года в России было завершено расселениеаварийных домов, которые были признаны таковыми до 1 января 2012 года. Сейчаспри содействии Фонда ЖКХ в некоторых субъектах Федерации продолжаетсярасселение оставшихся домов.В регионах отмечают, что после 1 января 2012 годааварийными были признаны 44 673 многоквартирных дома. Их общая площадь превышает 12 миллионов квадратных метров.