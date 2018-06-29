Единороссы выступили за публичное обсуждение параметров
новой программы по переселению граждан из аварийного жилья. В настоящий момент
расселению подлежит почти 45 тысяч многоквартирных домов, в них живут более 700
тысяч человек. Об этом заявил глава рабочей группы Президиума Генсовета
Единой России по защите прав участников долевого строительства,
первый зампред думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.
Единороссы выступили за публичное обсуждение параметров
новой программы по переселению граждан из аварийного жилья. В настоящий момент
расселению подлежит почти 45 тысяч многоквартирных домов, в них живут более 700
тысяч человек. Об этом заявил глава рабочей группы Президиума Генсовета
"Единой России" по защите прав участников долевого строительства,
первый зампред думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.
Правительственный законопроект, предусматривающий с 1 января
2019 года запуск постоянного действующих механизмов переселения людей из
аварийного жилья, должен быть представлен на обсуждение общественности уже в
следующем месяце.
По словам Александра Сидякина, была реализована масштабная
программа, благодаря которой более чем миллиону россиян удалось улучшить
жилищные условия. "Сейчас стоит задача выработать такие механизмы, чтобы
расселить оставшееся ветхое жилье, признанное таковым после 1 января 2012 года,
– отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что жилье, непригодное для проживания,
необходимо ликвидировать в нормативные сроки. Данный вопрос глава рабочей
группы Президиума Генсовета "Единой России" по защите прав дольщиков
назвал социально чувствительным, добавив, что единороссы выступают за публичное
обсуждение новой программы переселения из аварийного жилья.
В сентябре прошлого года в России было завершено расселение
аварийных домов, которые были признаны таковыми до 1 января 2012 года. Сейчас
при содействии Фонда ЖКХ в некоторых субъектах Федерации продолжается
расселение оставшихся домов.
В регионах отмечают, что после 1 января 2012 года
аварийными были признаны 44 673 многоквартирных дома. Их общая площадь превышает 12 миллионов квадратных метров.