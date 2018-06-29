Начальник Росгвардии отправился в СИЗО. Сегодня Октябрьский райсуд избрал меру пресечения для Алфии Мокшиной. Напомню, ее обвиняют в получении взяток. Об это стало известно накануне. Коммерсант со ссылкой на СКР приводит подробности. Якобы Алфия Мокшина 6 и 10 мая через посредника получила в два приема 40 тыс. руб. от своих подчиненных.

Начальник Росгвардии отправился в СИЗО. Сегодня Октябрьский райсуд избрал меру пресечения для Алфии Мокшиной. Напомню, ее обвиняют в получении взяток. Об это стало известно накануне. "Коммерсант" со ссылкой на СКР приводит подробности. Якобы Алфия Мокшина 6 и 10 мая через посредника получила в два приема 40 тыс. руб. от своих подчиненных. Как сообщается, незадолго до этого в Росгвардии проводилась ревизия. В Петушинском райотделе вневедомственной охраны нашли серьёзные нарушения. Дисциплинарные взыскания должна была вынести Мокшина. Но вместо этого, как предполагает следствие, она предпочла взять деньги. До 26 августа Алфия Мокшина будет находиться в СИЗО. Уголовное дело в отношении неё уже возбуждено. Ей инкриминируют получение взятки в значительном размере. Если вина полковника Мокшиной будет доказана, ей может грозить до 6 лет лишения свободы и штраф.