В подмосковном гипермаркете Ашан любители халявы и промоакций устроили жуткую давку из-за выдачи призов. Целью массовых беспорядков стали стаканы, мячи и футболки от компании Coca-Cola.

В подмосковном гипермаркете "Ашан" любители халявы и промоакций устроили жуткую давку из-за выдачи призов. Целью массовых беспорядков стали стаканы, мячи и футболки от компании Coca-Cola.Акция от производителя безалкогольных напитков уже подходила к завершению, поэтому количество призов было строго ограничено. По этой причине сократили и число магазинов, где выдавали подарки.Сообщается, на всю Москву и Подмосковье осталось все два центра, где оставались все виды призов. Одним из них оказалался "Ашан Марфино“, который и пострадал больше всего, передает "Подмосковье сегодня".По словам очевидцев, уже за полчаса до старта выдачи призов у входа в магазин образовалась внушительная очередь. "Самые наглые ломились прямо к центру выдачи, создавая толпу. Из-за этого начались драки и страшная давка", – рассказали жители подмосковной деревни Марфино.Также стало известно, что самые предприимчивые хитрецы после обмена баллов на призы стали продавать выигранную продукцию по завышенной цене. К примеру, футбольный мяч можно было купить за 500 рублей.Более того, некоторые покупатели заметили, что некоторые люди от жадности срывали крышки с бутылок Coca-Cola, которые стояли на полках "Ашан", чтобы получить еще больше подарков. Представители гипермаркета пока что никак не прокомментировали ситуацию.