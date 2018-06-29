Возлюбленная младшего сына певицы Валерии Арсения Шульгина призналась, что была связана с тюрьмой. Модель Анну Шеридан задержали прямо на границе.

Возлюбленная младшего сына певицы Валерии Арсения Шульгина призналась, что была "связана с тюрьмой". Модель Анну Шеридан задержали прямо на границе.В 2015 году стало известно, что Арсений Шульгин, младший сын певицы Валерии, встречается с моделью Анной Шеридан. На тот момент парню было всего 17 лет, он всерьез занимался музыкой, будучи профессиональным пианистом, и даже стал победителем международного молодежного музыкального конкурса "Ночь в Мадриде" и московского международного конкурса детского и юношеского художественного творчества "Открытая Европа".По слухам, певица Валерия и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин крайне негативно восприняли известие о влюбленности Арсения. Говорят, артистка была категорически против этого романа. Дошло до того, что парня якобы лишили всех финансов, чтобы повлиять на него, однако все усилия оказались напрасными. Влюбленные, как Ромео и Джульетта, пошли против воли взрослых, однако решили не прибегать к радикальным методам, а ограничились переговорами.Видимо, стороны нашли точки соприкосновения, потому что сейчас Валерия с мужем, детьми и их вторыми половинами регулярно отправляется в путешествия, а также проводит вместе праздники. Сама Анна Шеридан не бросает работу, более того, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram дает профессиональные советы начинающим моделям.Причем девушка откровенно рассказывает не только о преимуществах и достоинствах моделинга, но и его недостатках. Анна не скрывает, что и сама попадала в переделки из-за своей работы. Так, в 2015 году Шеридан несколько дней продержали в заключении за границей. "Я уже месяц работала моделью в Сингапуре, и чтобы продолжать работать, продлить визу, надо было на день выехать из страны", – начала свой рассказ Шеридан."Нас предупреждали, что из-за 50-летия независимости Сингапура может быть жёсткий контроль на границе. Но мы миновали уже все зоны, а на последнем паспортном контроле прямо перед выходом нас остановили", – сообщила модель. Девушкам не поверили, что они обычные туристы. А из-за того, что в стране мало модельных агентств, их быстро нашли на сайте. Так как девушки работали по туристической визе, их должны были депортировать, но не тут-то было."В пограничной зоне есть "тюрьма для нелегалов", ты там находишься до тех пор, пока тебе не найдут билет и не отправят в свою страну. И нас туда поместили. Мы пробыли там двое или трое суток. Естественно, нас досмотрели, забрали все вещи, технику(мы же нелегалы! Ничем нельзя пользоваться), поместили в "комнату" с двухъярусными кроватями и кормили исключительно ролтоном, а в душевой было только мыло и холодная вода! Моя соседка постоянно ныла и плакала, а я восприняла это как опыт и спокойно перенесла те дни", – поведала Анна.Когда же Шеридан вернулась в Россию, мать заявила, что больше никуда не пустит ее работать моделью. Однако уже через пару недель Анна отправилась в Стамбул, где ее ждал контракт с модельным агентством.На заметку: Если перейтина офциальный интернет-сайт https://aikos.kz/catalog/tyres/, то там вы сможете в любое удобное для ввас время буквально в два клика купить недорого легковые и внедорожные шины. Рекомендуем вам к сотрудничеству данную компанию!