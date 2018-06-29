Венский вальс, полька, мазурка и, конечно, полонез. Около 200 выпускников владимирского юридического института закружились в танце. Символично, что местом проведения офицерского бала стал бывший Дом офицеров. Как готовились выпускники к этому событию и удалось ли им создать атмосферу царских балов? Расскажет Валентина Мартынова.

Венский вальс, полька, мазурка и, конечно, полонез. Около 200 выпускников владимирского юридического института закружились в танце. Символично, что местом проведения офицерского бала стал бывший Дом офицеров. Как готовились выпускники к этому событию и удалось ли им создать атмосферу царских балов? Расскажет Валентина Мартынова.Галантные офицеры и хрупкие дамы. Как и несколько веков назад офицерский бал открывает полонез. В зале некогда гарнизонного Дома офицеров почти две сотни выпускников юридического института ФСИН. А среди гостей друзья и родные. К этому событию молодые люди готовились 2 месяца.Светлана Пустовалова, зам. начальника ВЮИ ФСИН по кадрам: Очень плотный график репетиций у нас был. Помимо того что они несли службу, помимо того что они сдавали государственные экзамены и готовились к прохождению торжественным маршем. То есть и строевая подготовка, и репетиции к балу. Все мы успешно совмещали с ними.В программе золотая классика: венский вальс, полька, мазурка и венский парад. Хореограф бала рассказывает, воссоздать атмосферу удалось полностью. Поскольку за время подготовки современная молодежь действительно прониклась духом XIX века.Ольга Денисова, хореограф-постановщик офицерского бала: Ребята, которые впервые, некоторые, взяли девушку в руки так, как положено. Они впервые ощутили то благородство того времени, как это должно было быть с большим удовольствием. И вот это радует больше всего, что они прониклись, и сегодня мы видим именно офицеров чуть-чуть того времени.Дарья Иваницкая, выпускница: Мы просто безумно горды тем, что у нас появилась возможность надеть платья, сделать прически. Тем более, мы уже офицеры. Это такая память. Это правда безумно хорошо.Дарья и Дмитрий танцами никогда не занимались и на танцпол вышли впервые. Признаются, оказалось совсем нелегко. Сегодня пара исполняла и вальс, и полонез. Но самой сложной для них стала мазурка.Дмитрий Галяпин, выпускник: Выглядит танец легким, но совсем нелегко. Где дыхание сбивается. С учетом того, что физическая подготовка развита в нашем институте, мы все более менее спортивные, но танец выматывает, скажем так.Для Алины и Канамата Джанибековых этот бал стал ещё и семейным событием. В ВУЗе молодые люди познакомились и поженились, теперь уже ждут второго малыша. Поэтому сегодня Алина не танцует, а поет лейтенантский вальс.Алина Джанибекова, выпускница: Мы бы станцевали с мужем, но я в положении. А так конечно мы бы тоже приняли участие в самих танцах. Муж сидел с ребенком, мы все сами, я была на репетициях, менялись. Он приходил на репетиции - я с ребенком.История офицерских балов восходит к временам французских и бургундских дворов. А в царской России балы стали давать при дворах с XVIII века. Сегодня это, дань традициям, так же как и чтить память погибших товарищей.Офицерский бал во Владимире проходит уже второй раз. Уже завтра выпускники вуза получат дипломы и разъедутся по регионам нести службу. А пока "дамы приглашают кавалеров".