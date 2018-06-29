В соответствии с распоряжением правительства дорожают коммунальные услуги: вода, канализация, свет, газ и отопление. В этом году тарифы в среднем по стране вырастут на 4%.

В соответствии с распоряжением правительства дорожают коммунальныеуслуги: вода, канализация, свет, газ и отопление. Вэтом году тарифы в среднем по стране вырастут на 4%.В самой середине летатрадиционно вырастает плата за коммунальные услуги. Член Общественной палаты, исполнительный директор "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева рассказала детали повышениятарифов.По словам эксперта, правительством устанавливаются неконкретные тарифы, а предельный процент, в который должно уложитьсяподорожание. На 4% коммуналка должна подорожать в среднем по стране, но в регионахпроценты будут разными. Кроме того, услуги могут подорожать по-разному.Разворотнева отметила, чторазличие в тарифах объясняетсяэкономической целесообразностью. Но на деле ценообразование зачастую вызываетнедоумение даже у отраслевых специалистов. "Иными словами, "экономическаяцелесообразность" в наших условиях скорее определяется особенностями платежеспособностинаселения в том или ином регионе", – цитирует член Общественной палаты .Примечательно, чтоизменение тарифов на услуги к дате 1 июля не привязано. Это зависит от местныхособенностей того или иного региона. "Недавно вышло постановлениеправительства, по которому управляющая компания, если она планирует повышениежилищных тарифов, обязана не менее чем за 30 дней известить об этом жильцов", – напомнила специалист.Проверить, не приписали ли вам в платежкелишнего, можно по запросу у своей управляющей компании. Ведь данная информация являетсяоткрытой. Ее публикуют местныеорганы власти. Также можно зайти на сайт государственной информационной системыжилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) dom.gosuslugi.ru.Вместе с тем,специалисты отмечают, что обслуживающие компании сейчас редко обманываютграждан с тарифами, поскольку их размер легко проверить. Накрутить плату могут,как правило, за счет завышения объема потребленных услуг. Потому выгоднее всегоустановить счетчики.Если же вы все-таки думаете, что вас обсчитали, необходимо обратитьсяв ту организацию, которая начислила платеж. Там в течение двух дней вам должныдать разъяснения.По словам Светланы Разворотневой, если вам действительно накрутилилишнего, вы имеете право не только на перерасчет, но и на штраф, которыйберется с управляющей организации в вашу пользу – 50% от лишней суммы. Этиденьги зачтут в платеж за следующий месяц. Если же разобраться по-хорошему суправляющей компанией не получится, нужно обращаться в жилищную инспекцию.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проблем в сфере ЖКХ до сих пор больше, чем принятых решений. При этом в стране стремительно растет задолженность по ЖКХ, что грозит сильным ухудшением качества оказания услуг.