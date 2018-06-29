Поймал рыбу исполинских размеров. Житель Владимира выловил в притоке Оки сома весом в 36 килограммов. Речного гиганта удалось обезвредить с помощью подводной охоты. Это молодой вид спорта, который в нашей области только набирает обороты. Как охотятся под водой спортсмены, и безопасное ли это занятие? Валерия Саенко пообщалась с обладателем речного трофея.

Поймал рыбу исполинских размеров. Житель Владимира выловил в притоке Оки сома весом в 36 килограммов. Речного гиганта удалось обезвредить с помощью подводной охоты. Это молодой вид спорта, который в нашей области только набирает обороты. Как охотятся под водой спортсмены, и безопасное ли это занятие? Валерия Саенко пообщалась с обладателем речного трофея.Длиной со взрослого человека, весом 36 килограммов. Гигантского сома Александр выловил из притока Оки на территории области. Трофеи таких размеров в акватории региона попадаются не часто. Особенно во время подводной охоты. В мутных реках под водой рыбу ищут только профессионалы. Из экипировки - защитный костюм, из оружия - ружье с гарпуном. Александр охотился ночью. Рыбалка уже подходила к концу, и тут...Александр Пустов, мастер спорта по подводной охоте: Вижу хвост, начинаю по нему подниматься, и понимаю, что хвост больше и больше, выстрел - рыба пошла, размотала катушку. 8-мимиллиметровый гарпун из нержавеющей стали. И вот что с ним делает такой сом. Согнул его.Подводная охота, как вид спорта, сформировалась только в середине прошлого века. Но сегодня в этой дисциплине проводятся даже мировые чемпионаты. Уровень подготовки у спортсменов колоссальный. Охотятся на глубине без аквалангов. Чтобы осмотреть местность и найти рыбу есть считанные минуты. Нужна еще и меткость: бить нужно сразу на убой, чтобы не калечить рыбу. Все снаряжение стоит как минимум 50 тысяч рублей. Плюс для каждого водоема нужно свое ружье. Чем прозрачнее вода, тем дальше прицел.Александр Пустов, мастер спорта по подводной охоте: Хочу сказать всем рыбакам, которые считают, что для этого достаточно надеть снаряжение, зайти в воду и вот она рыба. На самом деле, все совсем не так. Если у вас нет нужной подготовки, опыта, навыков, у вас ничего не получится. Наличие рыбы зависит именно от этих факторов, плюс знание водоема, повадок, и мало увидеть рыбу, нужно еще суметь ее взять.Занимаются подводной охотой как в реках, так и в морях. Александр в этой дисциплине уже мастер спорта, выступает за сборную страны. Советует, в одиночку тренироваться не стоит, тем более начинающим спортсменам. Травмоопасно. Охотники теряют в воде сознание, тонут, рыба затаскивает их под лед и плавучие острова, не редки случаи самострела. Да и справится с большой рыбой сложно. Однажды, 46-килограмовый сом, которого поймал Александр, 15 минут волок за собой охотника в воде.Александр Пустов, мастер спорта по подводной охоте: Тут не нужно его удерживать, тем более тянуть к себе. Работает амортизатор, сглаживает рывки. Рыба устает. Физическая сила определенная нужна, нужен опыт при вываживании крупной рыбы, потому что крупный сом может просто припутать своим же размотанным линем, не дать всплыть, примотать к какой-то коряге. Были такие случаи.Этот трофей теперь пойдет на шашлык. Кстати, Александр уверен, мнение, что крупная рыба недостаточно вкусная, лишь заблуждение.