Молебен под окнами мэрии. Сегодня на площадке у городской администрации состоялось необычное событие. Представители духовенства и прихожане православной церкви совершили молебен перед ликом Богоматери. Торжественное богослужение было посвящено предстоящему празднику Боголюбской иконы Божией Матери. Место молитвы было выбрано не случайно, а в знак единства и сотрудничества власти и церкви. Тему продолжат мои коллеги.

Молебен под окнами мэрии. Сегодня на площадке у городской администрации состоялось необычное событие. Представители духовенства и прихожане православной церкви совершили молебен перед ликом Богоматери. Торжественное богослужение было посвящено предстоящему празднику Боголюбской иконы Божией Матери. Место молитвы было выбрано не случайно, а в знак единства и сотрудничества власти и церкви. Тему продолжат мои коллеги.Помолились Богородице о благополучии Владимира и его жителей. По словам представителей духовенства, приносить икону к власть держащим – для нашего города древняя традиция. Первый крестный ход с Боголюбской иконой, её прибытие во Владимир - значится ещё в 1771 году. Сейчас этот обряд проводится ежегодно.Сергий Фестинатов, настоятель Князь-Владимирского храма: И это уже не первый случай, а второй, по-моему, в практике, мы приносим её к администрации. Никого Матерь Божия не обделит своим покровом и милостью. Я думаю, что всё это послужит нам только во Спасение. Принимайте это как, разумеется.Милость Божия, говорят священнослужители, необходима всем людям, независимо от имён и чинов. Сегодня на молебен вокруг иконы собрались как сотрудники мэрии, так и просто проходящие мимо люди.Надежда: Так как я работаю здесь, я знала информацию до этого мероприятия, то есть я готовилась.Валентина: Знаете, я верующий человек, православный. Для меня это очень приятно то, что есть такая возможность, проходя мимо в обеденный перерыв, ещё и приложиться к иконе.По словам руководства мэрии, во Владимире с уважением относятся ко всем конфессиям. И молебен перед Святыней прямо у Оранжевого дома – честь для городской администрации.Александр Карпилович, начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ: Межконфессиональные меры согласия – это не просто лозунг для администрации города Владимира, а руководство к действию. Это один из основополагающих трендов нашей работы в рамках реализации стратегии государственной национальной политики, утверждённой Президентом.После общего молебна, всем собравшимся можно было приложиться к иконе. Дальше Боголюбскую Богородицу перевезли в Ново-Алексиевский мужской монастырь. Там икону готовят к завтрашнему крестному ходу в Боголюбовский монастырь, который начнётся в 6 часов вечера. На время Крестного хода - 30 июня, с 18 до 20 - будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Добросельской.