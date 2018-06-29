Обесточили за долги. Сотрудники «Энергосбыт Волга» отключили электричество сразу в нескольких котельных Вязниковского района. Поводом для этого послужил 7-миллионый долг компании «Вязники-Энергия». Почему вязниковские поставщики услуги копят долги и чем грозит отключение котельных для населения – узнала Татьяна Данилова.

Обесточили за долги. Сотрудники Энергосбыт Волга отключили электричество сразу в нескольких котельных Вязниковского района. Поводом для этого послужил 7-миллионый долг компании Вязники-Энергия. Почему вязниковские поставщики услуги копят долги и чем грозит отключение котельных для населения – узнала Татьяна Данилова.(Вязниковский р-н)- В 14.31 после проверки состояния опорной изоляции, применяя средства защиты, отключаем низковольтный рубильник фидер -1 от КТП 489 подстанция Болымотиха.Микрорайон Нововязники. Здесь от сети отключили первую котельную должника. По словам энергетиков, метод рубильника - самый действенный в отношении нерадивых плательщиков.Эту котельную эксплуатирует Вязники Энергия. Электричество им поставляет Энергосбыт Волга, договор между организациями заключён ещё 1 апреля. Но с того момента ни копейки по счетам нововязниковцы не заплатили, накопив долг почти в 7 миллионов рублей. Именно поэтому поставщикам и пришлось пойти на крайние меры.Михаил Вербин, начальник отдела по связям с общественностью филиала ПАО МРСК Центра и Приволжья-Владимирэнерго: Которые заключались в отключении рубильников КТП, снятия предохранителя, отключения привода. Также в котельного потребителя неплательщика были сняты последние показания приборов учёта, чтобы не допустить несанкционированного подключения.Аналогичные действия – снятие показаний счётчиков и обесточивание произошло и в котельной деревни Чудиново. Для этого здесь уже потребовалась вышка.Сергей Власов, мастер участка: Производим мы отключение котельной на поле № 5, путём отсоединения перемычек на опоре на котельную, при этом была отключена линия, заземлена, и были отключены ещё другие потребители временно.От этой котельной в Чудиново идёт теплоснабжение жилых домов. Местные жители ещё не в курсе, что их ресурнсик задолжал энергетикам крупную сумму, и люди могут зимой остаться без тепла.- Будем, это самое, греться чем грелись всю жизнь, всё наше поколение.– В вашем доме, чем можно будет греться?– Зимнее всё одеть и в нём спать будем. А как же куда деваться? В этой жизни ко всему уже привыкли.По словам руководства Энергосбыт Волга сейчас они отключают котельные без горячего водоснабжения, чтобы не в ущерб населению и социальным объектам.Ирина Агейчик, начальник Ковровского территориального отделения "Энергосбыт Волга": Отключаются только те, которые без горячего водоснабжения. Если деньги не будут поступать на наш счёт, не будет ликвидирована задолженность, то отключения будут продолжаться и дальше. И мы надеемся на то, что и областная администрация повлияет на это, что мы хотя бы какие-то деньги получим на погашение задолженности.На встречу с поставщиками и журналистами должен был приехать и сам должник - директор ООО Вязники Энергия. Но в последний момент передумал. Сразу несколько телекомпаний и интернет-СМИ готовы были подъехать к нему на объект, где он якобы находился, но директор решил скрыться.- Алексей Владимирович вы сегодня будите? Да, да. Когда, они спрашивают. Завтра, во второй половине дня.По телефону директор Вязники Энергия пожаловался, что эту компанию в декабре прошлого года он принял уже с долгами, и сейчас все счета заморожены. Общая задолженность превышает 30 миллионов рублей.Алексей Заболотнов, директор ООО Вязники Энергия: Понимаем, что их платить надо, но пока законных оснований нет. Когда будет банкротство, когда освободят счета, хотя бы текучку начнём платить. Ну нет у меня возможности платить, и они это прекрасно понимают.Игорь Зинин, глава администрации Вязниковского района: У этого предприятия к сожалению, когда предприятие приходило на нашу территорию брало на себя обязательство привлечь денежные средства банковские заёмные. Но к сожалению, у них это не получилось. Я думаю, что в ближайшее время с этим нюансом будут справляться не только сама организация, но и безусловно те органы, которые должны за этим следить.Процесс по банкротству по словам директора "Вязники Энергия" уже запущен, суд назначен на 9 августа. На данный момент у него ограничили энергоснабжение сразу в 12 котельных. Но должник дал понять, что до зимы ситуация точно разрешится, и люди без тепла не останутся.