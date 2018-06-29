Футболист московского Спартака и сборной Нидерландов Квинси Промес был арестован испанской полицией во время отдыха на острове Ибица. Сообщается, что голландский нападающий красно-белых попал в тюрьму за избиение жены.

Футболист московского "Спартака" и сборной Нидерландов Квинси Промес был арестован испанской полицией во время отдыха на острове Ибица. Сообщается, что голландский нападающий "красно-белых" попал в тюрьму за избиение жены.Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на VoetbalPrimeur, помимо собственной супруги от рук Промеса пострадали также и те люди, которые пытались успокоить футболиста. Вместе с 26-летним спартаковцем ранее был замечен еще один голландец – Уэсли Снейдер, однако сообщается, что в момент инцидента его уже не было рядом и никакого отношения к потасовке он не имел.Напомним, что в минувшем сезоне российской премьер-лиги Промес сыграл за "Спартак" 26 игр, став автором 15-ти голов.