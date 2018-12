Небо над Нью-Йорком окрасилось в ярко-бирюзовый цвет. В районе Квинс произошел взрыв на электростанции.

Небо над Нью-Йорком окрасилось в ярко-бирюзовый цвет. В районе Квинс произошел взрыв на электростанции, передает телеканал "Россия 24".Жители мегаполиса выкладывают в соцсети фото и видео и сравнивают необычную картинку с голливудскими фильмами о космических захватчиках. По данным полиции, в инциденте никто не пострадал. Взорвавшийся трансформатор принадлежит одной из крупнейших энергетических компаний США — Consolidated Edison. Ее сотрудники выясняют причины ЧП. Некоторое время в городе регистрировали случаи кратковременного отключения электричества. Ситуация коснулась в том числе аэропорта LaGuardia, где пришлось перенести некоторые вылеты.Как пишет представитель мэра Нью-Йорка Билла де Блазио в своем Twitter, это не инопланетяне. Произошел взрыв трансформатора Consolidated Edison в Квинсе.*Not* aliens. Blown transformer at Queens Con-Ed facility. Scattered power outages, including LGA. Con-Ed, FDNY, PD, OEM all working on it. https://t.co/xX60Ph8SWw— Eric Phillips (@EricFPhillips) 28 декабря 2018 г.