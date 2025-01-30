В результате проверки главный врач учреждения получил представление от прокурора.

Проверка выявила у ГБУЗ ВО «Киржачская районная больница» многомиллионные долги перед хозяйствующими субъектами, с которыми были заключены контракты на поставку продуктов питания, коммунальные и транспортные услуги. Несмотря на выполнение обязательств со стороны предпринимателей, оплата не производилась в установленный срок.В результате проверки главный врач учреждения получил представление от прокурора с требованием погасить задолженность. Также было возбуждено административное дело по статье о нарушении сроков оплаты при осуществлении закупок для государственных нужд.После вмешательства прокуратуры задолженность была полностью погашена. Напомним, ранее мы писали, что владимирцы не могли получить льготные лекарства после январских праздников.