52-летний мужчина и его бывшая 51-летняя жена с 2021 по 2023 год закупали контрафактную продукцию в Москве.

Во Владимирской области следствие завершило расследование в отношении пары из Коврова, обвиняемой в незаконной торговле немаркированным алкоголем и сигаретами на сумму свыше 3,5 млн рублей. 52-летний мужчина и его бывшая 51-летняя жена с 2021 по 2023 год закупали контрафактную продукцию в Москве и хранили её в гаражах и на арендованном складе.В ходе совместной операции следственных органов и ФСБ были проведены обыски, в результате которых найдены 8 тысяч бутылок алкоголя и 10 тысяч пачек сигарет.Оба обвиняемых признали вину, но утверждали, что действовали независимо. Следствие доказало их согласованные действия. Теперь суд рассмотрит дело и определит наказание, максимальное по статье — до 12 лет лишения свободы.