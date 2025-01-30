Процедура доступна по полису ОМС.

Согласно информации пресс-службы регионального минздрава, с 2022 по 2024 годы во Владимирской области было зарегистрировано 1255 новорожденных, зачатых с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Процедура доступна по полису ОМС.Для записи на ЭКО необходимо обратиться в женскую консультацию или в отделение охраны репродуктивного здоровья ГКБ №5 по телефону 77-85-25.В 2023 году было проведено 706 процедур ЭКО, в результате чего на свет появились 155 детей. В 2022 году ЭКО дало жизнь 179 малышам.