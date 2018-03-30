Ученые из Университета Джорджа Вашингтона
рассказал, почему лучше не есть в местах общественного питания. Любители
кафешек больше подвержены воздействию вредных для организма химических
веществ, чем те, кто ест собственноручно приготовленную пищу.
Ученые из Университета Джорджа Вашингтона
рассказал, почему лучше не есть в местах общественного питания. Любители
кафешек больше подвержены воздействию вредных для организма химических
веществ, чем те, кто ест собственноручно приготовленную пищу.
Специалисты
выяснили, что в еде из
общепита может быть больше фталатов. Соли и эфиры фталевой кислоты способствуют
нарушению работы гормонов и появлению различных заболеваний.
Более чем десять тысяч участников исследования просили вспомнить, где
и что они ели в последние сутки. Более 60% сообщили, что ели
не дома. После этого анализировались связи между тем, чем эти люди
питались, и количеством фталатов в их организме. Оказалось, что
у людей, которые чаще обедали в кафе и ресторанах, этих веществ
было почти на 35% больше тех, кто ел дома, сообщает журнал Environment International.
Больше всего воздействию фталатов оказались подвержены подростки, дети и беременные.
Этим группам населения особенно важно ограничить питание в кафе.
По словам ученых, будущие
работы на эту тему должны быть посвящены изучению эффективных мер
по удалению фталатов из продуктов. Эти химические вещества содержатся
во многих предметах, которые используются в ресторанах и кафе,
в том числе в перчатках для приготовления пищи, контейнерах
и различной кухонной технике.
Ранее специалисты из немецкого Университета Бонна обнаружили серьезную опасность от
употребления фастфуда. Они пришли к выводу, что "мусорная еда"
отрицательно влияет на иммунитет.