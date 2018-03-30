Ученые из Университета Джорджа Вашингтона рассказал, почему лучше не есть в местах общественного питания. Любители кафешек больше подвержены воздействию вредных для организма химических веществ, чем те, кто ест собственноручно приготовленную пищу.

Ученые из Университета Джорджа Вашингтонарассказал, почему лучше не есть в местах общественного питания. Любителикафешек больше подвержены воздействию вредных для организма химическихвеществ, чем те, кто ест собственноручно приготовленную пищу.Специалистывыяснили, что в еде изобщепита может быть больше фталатов. Соли и эфиры фталевой кислоты способствуютнарушению работы гормонов и появлению различных заболеваний.Более чем десять тысяч участников исследования просили вспомнить, гдеи что они ели в последние сутки. Более 60% сообщили, что елине дома. После этого анализировались связи между тем, чем эти людипитались, и количеством фталатов в их организме. Оказалось, чтоу людей, которые чаще обедали в кафе и ресторанах, этих веществбыло почти на 35% больше тех, кто ел дома, сообщает журнал Environment International.Больше всего воздействию фталатов оказались подвержены подростки, дети и беременные.Этим группам населения особенно важно ограничить питание в кафе.По словам ученых, будущиеработы на эту тему должны быть посвящены изучению эффективных мерпо удалению фталатов из продуктов. Эти химические вещества содержатсяво многих предметах, которые используются в ресторанах и кафе,в том числе в перчатках для приготовления пищи, контейнерахи различной кухонной технике.Ранее специалисты из немецкого Университета Бонна обнаружили серьезную опасность отупотребления фастфуда. Они пришли к выводу, что "мусорная еда"отрицательно влияет на иммунитет.