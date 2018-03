Гитарист британской рок-группы The Rolling Stones Ронни Вуд рассказал, что победил рак легких. Диагноз был поставлен артисту еще в прошлом году, после операции музыкант в течение трех месяцев проходил обследования.

Гитарист британской рок-группы The Rolling Stones Ронни Вуд рассказал, что победил рак легких. Диагноз был поставлен артисту еще в прошлом году, после операции музыкант в течение трех месяцев проходил обследования.О том, что басист избавился от смертельной болезни, егоколлеги узнали гораздо раньше, так как уже в конце февраля группа The RollingStones объявила,что впервые за пять лет отправится в концертный тур по Великобритании иИрландии. Онкологическоезаболевание музыканту диагностировали весной 2017 года при плановомобследовании, передает телеканал . Вуд наотрез отказался проходить химиотерапию, поскольку боялся лишиться своей шевелюры. По этой причине, чтобы победить болезнь, ему пришлось отрезать частьлегкого. "Я после этого в течение трех месяцев регулярно проверялся – все было предельно чисто. После очередной проверки медики просто сказали мне – иди, живи и наслаждайся жизнью", – заявил гитарист.Сообщается, что в 2016 году,после того как Вуд стал отцом близнецов, он бросил курить и перешел наэлектронные сигареты. Ранее у 71-летнего музыканта были проблемы с алкоголем инаркотиками.Ронни Вуд официально стал членом The Rolling Stones в феврале 1976 года, куда он пришел из группы The Faces. На протяжении 1980-х годов он также сотрудничал со многими другими исполнителями, включая Дэвида Боуи, Боба Дилана, Принса, Эрика Клэптона и других.Напомним, что в феврале 2018 года от рака скончался известный аткер Рэг Кэти, который обрел популярность благодаря своим ролям в сериалах "Прослушка" и "Карточный домик". Роль в "Карточном домике" принесла ему премию "Эмми" в 2015 году.