Почти миллион рублей украла бывшая сотрудница Почты России. Мошенница умудрялась получать деньги за умерших пенсионеров.

Почти миллион рублей украла бывшая сотрудница "ПочтыРоссии". Мошенница умудрялась получать деньги за умерших пенсионеров.Прокуратура в Петрозаводске утвердила обвинительноезаключение в отношении экс-сотрудницы "Почты России". Как выяснилоследствие, чуть более чем за год – с февраля 2016-го по апрель 2017-го – женщинаподделала 50 платежных поручений и присвоила 893 тысячи рублей.Уголовное дело направлено в суд Петрозаводска, для рассмотрения по существу.Преступление раскрылось после того, как несколькопенсионеров не получили свои выплаты и написали жалобы. Руководству пришлосьпровести внутреннее служебное расследование. Как выяснилось, мошенница отмечалапожилых людей, которые по каким-либо причинам не являлись вовремя за своимпособием.Выждав некоторое время, женщина подделывала их подпись в поручении надоставку пенсий. Женщина ставила подписи и за пенсионеров, которые на тотмомент уже умерли, передает портал КарелInform.ru.Тем временем в Бурятии "Почта России" планируетналадить доставку корреспонденции с помощью дронов. Первая экспериментальнаядоставка стартует 2 апреля в Улан-Удэ. В церемонии запуска примут участие главаБурятии Алексей Цыденов и гендиректор "Почты России" НиколайПодгузов.Беспилотный рейс стартует с площадки отделения почтовойсвязи в 105 микрорайоне столицы республики, а финиширует в селе Тарбагатай. Этопервый рейс по доставке почтового груза с помощью дрона в истории компании. Вдальнейшем дроны планируется использовать для доставки грузов в труднодоступныерайоны страны.