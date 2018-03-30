Почти миллион рублей украла бывшая сотрудница Почты
России. Мошенница умудрялась получать деньги за умерших пенсионеров.
Почти миллион рублей украла бывшая сотрудница "Почты
России". Мошенница умудрялась получать деньги за умерших пенсионеров.
Прокуратура в Петрозаводске утвердила обвинительное
заключение в отношении экс-сотрудницы "Почты России". Как выяснило
следствие, чуть более чем за год – с февраля 2016-го по апрель 2017-го – женщина
подделала 50 платежных поручений и присвоила 893 тысячи рублей.
Уголовное дело направлено в суд Петрозаводска, для рассмотрения по существу.
Преступление раскрылось после того, как несколько
пенсионеров не получили свои выплаты и написали жалобы. Руководству пришлось
провести внутреннее служебное расследование. Как выяснилось, мошенница отмечала
пожилых людей, которые по каким-либо причинам не являлись вовремя за своим
пособием.
Выждав некоторое время, женщина подделывала их подпись в поручении на
доставку пенсий. Женщина ставила подписи и за пенсионеров, которые на тот
момент уже умерли, передает портал КарелInform.ru.
Тем временем в Бурятии "Почта России" планирует
наладить доставку корреспонденции с помощью дронов. Первая экспериментальная
доставка стартует 2 апреля в Улан-Удэ. В церемонии запуска примут участие глава
Бурятии Алексей Цыденов и гендиректор "Почты России" Николай
Подгузов.
Беспилотный рейс стартует с площадки отделения почтовой
связи в 105 микрорайоне столицы республики, а финиширует в селе Тарбагатай. Это
первый рейс по доставке почтового груза с помощью дрона в истории компании. В
дальнейшем дроны планируется использовать для доставки грузов в труднодоступные
районы страны.