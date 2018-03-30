Обвиняемый предложил своему знакомому приобрести 3 процента акций несуществующей компании стоимостью свыше 9 млн рублей...

«Следственной частью СУ УВД по ЦАО направлено в суд уголовное дело по факту хищения денежных средств гражданина под видом продажи акций несуществующей компании», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как установлено в ходе расследования, в 2010 году обвиняемый предложил своему знакомому приобрести 3 процента акций несуществующей компании стоимостью свыше 9 млн рублей в долларовом эквиваленте под предлогом инвестирования денежных средств в расположенные на территории Российской Федерации нефтеперерабатывающие заводы, осуществляющие производство минеральных удобрений. Получив денежные средства от потерпевшего, фигурант передал ему письмо, содержащее вымышленные реквизиты, оформленное якобы от имени Главного исполнительного директора указанной организации и подтверждающее перечисление денежных средств в счет оплаты приобретаемой доли, что на самом деле не соответствовало действительности.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество»В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в Мещанский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28