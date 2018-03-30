Владельцам iPhone предложили следить за пользователями WhatsApp.
Специальное приложение можно приобрести всего за 2 доллара.
Владельцам iPhone предложили следить за пользователями WhatsApp.
Специальное приложение можно приобрести всего за 2 доллара.
Заплатив 1 доллар и 99 центов в магазине App Store, любой
обладатель iPhone теперь может отслеживать активность своих контактов в
популярном мессенджере WhatsApp. С помощью программы можно быть даже в курсе
того, когда ваши друзья ложатся спать.
Приложение Chatwatch, по словам разработчиков, позволяет
узнать, общались ли между собой выбранные люди из списка контактов. Для этого программа
комбинирует личные данные нескольких пользователей. Кроме того, можно посмотреть,
когда собеседник последний раз заходил в приложение – даже если тот отключил
функцию отображения статуса. Анализируя активность контакта, приложение покажет
вам, в какое время у него обычно отбой и подъем.
Правда, за 2 доллара весь функционал программы не раскрывается.
Пользователь сможет следить лишь за двумя контактами в течение недели.
Появление приложения, шпионящего за друзьями, разработчики
оправдывают благими целями. Они утверждают, что вырученные деньги пойдут на
финансирование политической некоммерческой организации, выступающей против
Дональда Трампа. Кроме того, таки способом они, якобы, хотят привлечь внимание
к тому, как крупные компании – в частности, Facebook – следят с помощью мессенджеров за своими клиентами, пишет Lifehacker.
На днях сообщалось о том, что Facebook пришлось отвечать на обвинения пользователей соцсети в тотальной слежке за звонками и СМС-сообщениями пользователей мобильного приложения. Компания признала, что такого рода слежка велась, однако ее представители подчеркнули, что делалось это исключительно с согласия пользователей.
Информация получила огласку благодаря программисту из Новой Зеландии. Он обнаружил, что мобильное приложение Facebook на его смартфоне хранит данные об СМС и звонках, не относящихся к работе в соцсети. Кроме того, приложение фиксировало конкретное время звонка и его продолжительность.