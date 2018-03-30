Владельцам iPhone предложили следить за пользователями WhatsApp. Специальное приложение можно приобрести всего за 2 доллара.

Владельцам iPhone предложили следить за пользователями WhatsApp.Специальное приложение можно приобрести всего за 2 доллара.Заплатив 1 доллар и 99 центов в магазине App Store, любойобладатель iPhone теперь может отслеживать активность своих контактов впопулярном мессенджере WhatsApp. С помощью программы можно быть даже в курсетого, когда ваши друзья ложатся спать.Приложение Chatwatch, по словам разработчиков, позволяетузнать, общались ли между собой выбранные люди из списка контактов. Для этого программакомбинирует личные данные нескольких пользователей. Кроме того, можно посмотреть,когда собеседник последний раз заходил в приложение – даже если тот отключилфункцию отображения статуса. Анализируя активность контакта, приложение покажетвам, в какое время у него обычно отбой и подъем.Правда, за 2 доллара весь функционал программы не раскрывается.Пользователь сможет следить лишь за двумя контактами в течение недели.Появление приложения, шпионящего за друзьями, разработчикиоправдывают благими целями. Они утверждают, что вырученные деньги пойдут нафинансирование политической некоммерческой организации, выступающей противДональда Трампа. Кроме того, таки способом они, якобы, хотят привлечь вниманиек тому, как крупные компании – в частности, Facebook – следят с помощью мессенджеров за своими клиентами, пишет Lifehacker.На днях сообщалось о том, что Facebook пришлось отвечать на обвинения пользователей соцсети в тотальной слежке за звонками и СМС-сообщениями пользователей мобильного приложения. Компания признала, что такого рода слежка велась, однако ее представители подчеркнули, что делалось это исключительно с согласия пользователей.Информация получила огласку благодаря программисту из Новой Зеландии. Он обнаружил, что мобильное приложение Facebook на его смартфоне хранит данные об СМС и звонках, не относящихся к работе в соцсети. Кроме того, приложение фиксировало конкретное время звонка и его продолжительность.