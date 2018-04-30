В отличие от двух Корей последние 45 лет вполне себе мирно живет другая азиатская страна - Лаос. Когда Америка позорно воевала с Вьетнамом, Лаос тоже оказался под ударом. На это небольшое государство, которому не повезло оказаться по соседству, американцы сбросили более 270 миллионов кассетных бомб.

В отличие от двух Корей последние 45 лет вполне себе мирно живет другая азиатская страна — Лаос. Когда Америка позорно воевала с Вьетнамом, Лаос тоже оказался под ударом. На это небольшое государство, которому не повезло оказаться по соседству, американцы сбросили более 270 миллионов кассетных бомб. Колоссальный урон населению и природе. К тому же десятки миллионов этих бомб не разорвались и до сих пор покоятся в земле, подвергая опасности местных крестьян.После войны Лаос выбрал социалистическую модель развития, однако в 1986-м Народно-революционная партия страны решила подправить траекторию и, постепенно расширяя свободу бизнеса и привлекая иностранные инвестиции, двинула Лаос по новому пути. Куда привел страну "новый экономический механизм"?Лаос обязан проснуться в половине шестого утра. Шелест босых ступней по асфальту открывает здесь двери каждого дома. Кто бы в нем ни жил. Крестьянин или член ЦК партии. Людей в одеждах цветов рассвета встречают молитвой и рисом в ладонях. Милостыня, которой монахи кормятся века. При королях и политбюро. Пережив войны и революции.Утреннее кормление не ритуал или церемония для туристов — монахи живут только подаянием. И считается, что если в стране монастыри существуют по такой системе, значит, связь общества и религии неразрывна.Буддистские монастыри не просто наследство королевских времен — фундамент, на котором коммунисты построили народно-демократический Лаос. Уникальный синтез, где юный послушник. брея голову, не обязан выбрасывать пионерский значок."Никаких противоречий здесь нет, — рассказывает один из монахов. — Пионерия не отрицает религию. Она дает воспитание, учит дисциплине. Я, например, в школе был не просто пионером, а председателем совета отряда. А теперь – монах".Ежедневная эстафета звуков, когда песни монахов сменяются боем пионерских барабанов. Современная государственная школа здесь лишь внешне отпечатана под копирку с наших 80-х, где линейки и утренняя разминка — во дворе. Но на уроке музыки учат любить в танце не одну лишь Родину.Золотая ступа, по легенде хранящая часть праха Будды, на их гербе опирается на рисовое поле и асфальтированную дорогу — достижение социализма. Серп и молот на красном все так же уважаемы, как цвета униформы, подаренные нами вместе с идеологией.Здесь выгибают пластмассу под козырьки фуражек. Ткань такая же, как использовалась в Советской армии. Дизайн до недавнего времени был тоже, как в армии СССР, но сейчас его немного поменяли.Расцветок только три: зеленый, комуфляж и синий для авиации. Морская в сухопутной стране без надобности. Фуражки таких форм, что кажется, будто лекала присылают напрямую из Москвы.Пхоммисай пришла на военную фабрику номер один в 1993-м. За 20 лет выросла от ткачихи до директора, сменив погоны рядового на подполковника. Она здесь — пример карьерного успеха для каждой женщины."Наша фабрика — государственная, поэтому здесь работать лучше. Социальные льготы. Медицинское обслуживание. Каждый старается работать хорошо, чтобы со временем получить больше зарплату и выше звание", — пояснила Но Пхоммисай.Дамы в погонах бродят между станков, следя за качеством швов. Мужчин в цехах не бывает, зато детей, которых мамам негде оставить, никто не гонит от тарахтящих машинок. Здесь им вполне комфортно. Установили вентиляторы, и тканевая пыль не проникает в легкие, как было еще недавно.Фабрика началась с 11 швейных машинок, которые латали поврежденную форму, которую поставлял Советский Союз еще в пещерах во время войны. Сейчас это единственное предприятие по пошиву обмундирования в Лаосе, и военными заказами оно буквально завалено.Нашу форму, оружие и идеи они импортировали транзитом через Вьетнам. Но сначала пришлось получить бомбы его войны. Именно по здесь пролегала большая часть тропы Хошимина, по которой вьетнамцы с севера на юг перебрасывали войска. И Лаосу от Штатов досталось своя порция снарядов — 260 миллионов штук. Их осколки — до сих пор ходовой товар на ночном рынке древнего Луанпрабанга.Задев по касательной — для США и боев-то здесь не было — война сделала Лаос самой разрушенной страной мира, где во дворах до сих пор клумбы ограждают оперением мин, а в каждом городке обязателен офис саперной службы. Засеянные неразорвавшимися снарядами лаосские джунгли даже заставили запретить лесозаготовки с использованием слонов.За девять лет американских бомбардировок погибли больше десяти тысяч слонов. Они и сейчас подрываются, забредая на минные поля, которые Лаосу чистить, как минимум, век.В стране, которая когда-то называлась "королевством миллиона слонов", сумели выжить 15-20 тысяч. Большая часть в заповедниках и на фермах развлекает туристов. Купание в Меконге огромных животных — едва ли не главный аттракцион под Луанпробангом. Самое красивое зрелище — на закате: способ заработка и средство спасения одновременно.На каждого жителя маленького Лаоса приходится по одному туристу. Семь миллионов в год. В деревушках у пыльных дорог дома — по совместительству лавки с поделками, увешанные платками ручной работы, для которых нити из хлопка тянут на доставшихся от прежних времен станках.С дорогами повезло не всем. До большинства деревень путь только через Меконг. Здесь дома на сваях порой еще из бамбука. Построены так, чтобы тени деревьев закрывали от палящего солнца, а жар был только на кухне, где готовят блюда не для европейского желудка.Одна из лаосских деревень. Когда-то колхоз без названия, как и большинство на Меконге, теперь живет натуральным хозяйством, за счет огородов и маленьких плантаций риса. Деньги — только от туристов, которых нечасто заносит в эти места.Колхозы исчезли в 90-х, когда государство дало отмашку частным хозяйствам. Они здесь теперь в виде все тех же ткацких станков и загонов для знаменитых черных лаосских поросят.Самогон из риса — бренд этих мест. Бочка над костром, трубка в чан с водой и кран на выходе. Они называют это "рисовым виски", который в деревнях у дорог разливают по бутылочкам, для падких на экзотику туристов добавляя уникальные ингредиенты.Туризм километр за километром захватывая берега Меконга, удивительным образом не размывает лаосскую идентичность. Даже там, где от людей с фотокамерами, кажется, не протолкнуться, выживают и история, и традиции. Как та пещера, что уже 500 лет хранит 4 тысячи Будд.Сюда статуэтки несли веками, пряча от войн и революций. И даже коммунисты, не кривясь, употребляют этот опиум для народа, без которого не было бы ни народа, ни страны. Эту пещеру обязан посетить хотя бы раз в течение жизни каждый лаосец. Здесь последний король медитировал три дня перед восшествием на престол. А недавно сюда заезжали помолиться президент и премьер-министр.В 70-х именно на буддистский Лаос Советский Союз делал главную ставку. Зажатая между идущими своим путем китайцами, красными кхмерами Камбоджы, Бирмой, Таиландом и руинами Вьетнама молодое социалистическое государство должно было стать страной искры, которая зажгла бы правильно горящее пламя по всему Индокитаю. Если кто-то от него и сгорел, то только не они.В Лаосе говорят: "У нас всегда был надежный фундамент – земля — и крестьяне. Мы построили мощную крышу — социализм, но стены –экономика — оказались хлипкими. Все должно было рухнуть, но сначала поддерживал Советский Союз, а когда он ушел, остался только Будда". А с ним остались специалисты, получившие образование в Союзе. Сегодня 80% высших чиновников здесь — наши бывшие ученики. С советским дипломом почти все политбюро и даже премьер правительства.Коммунист, глава Национальной академии, министр науки Лаоса Бовьенхам в 1979-м окончил Московский химико-технологический институт. Два десятка научных работ, докторская степень и 21 день в монастыре — обязательная программа лаосского мужчины, какой бы значок ни крепился на груди.Наши пути разошлись не в 90-е. Мы с самого начала шли рядом, но не одной дорогой. Здесь косо смотрели не на религию, а на того, кто живет без нее. И монастырь никогда не отворачивался от них. Даже во время освободительной войны монахи шли в солдаты. Может быть, потому здесь так легко пережили корректировку направления. Право на частный капитал не сломало систему, а деньги от капиталистов на развитие не подорвали устои, даже когда нас отсюда сдуло ветром перемен.Их мечта — стать нейтральной и богатой страной. Маленькой, что будет нужна большим как буфер. Азиатской Швейцарией, раз уже изумрудные водопады уже есть.