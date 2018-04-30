Палата лордов британского парламента проголосовала за расширение полномочий парламентариев в вопросах выхода Великобритании из ЕС. Соответствующая поправка к законопроекту о Brexit принята палатой лордов в среду 335 голосами за.

Палата лордов британского парламента проголосовала за расширение полномочий парламентариев в вопросах выхода Великобритании из ЕС. 335 голосов было за, 244 – против.Парламент наделяется правом блокировать попытки правительства страны выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем. Это пятое поражение кабинета Мэй: палата лордов уже приняла поправки, ограничивающие "жесткий" Brexit правительства, передает РИА Новости.По словам замглавы министерства по вопросам Brexit Мартина Калланана. расширение парламентских полномочий в вопросах Brexit ослабит позиции Лондона на переговорах с Брюсселем. Но даже Калланан признант необходимость парламентских слушаний.Хотя сегодняшнее голосование окажет мало влияния на законодательный процесс, оно показывает остроту общественной дискуссии вокруг Brexit.Британия должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года.