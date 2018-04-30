Международная шахматная федерация (FIDE) опубликовала рейтинг лучших шахматистов планеты. Его возглавил действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, набравший 2843 очка. Лучшим из россиян оказался Владимир Крамник, занявший с 2792 баллами четвертое место.

Международная шахматная федерация (FIDE) опубликовала рейтинг лучших шахматистов планеты. Его возглавил действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, набравший 2843 очка. Лучшим из россиян оказался Владимир Крамник, занявший с 2792 баллами четвертое место.Американский гроссмейстер Фабиано Каруана стал вторым (2818). В тройку вошел азербайджанец Шахрияр Мамедьяров с 2808 баллами. В десятку лучших попал еще один россиянин – Сергей Карякин набрал 2792 очка и оказался на девятом месте.Еще четыре представителя России расположились в первой двадцатке. Александр Грищук стал 11-м с 2766 очками. Далее идут Петр Свидлер (14-е, 2760), Ян Непомнящий (17-е, 2751) и Никита Витюгов (20-е, 2740), сообщает РИА НовостиУ женщин лидируют китаянки Хоу Ифань (2658) и Цзюй Вэньцзюнь (2571). На третьем месте расположилась украинка Анна Музычук (2564). Следующие две строчки занимают россиянки Екатерина Лагно (2556) и Александра Костенюк (2555). В десятку лучших попала и Валентина Гунина, занявшая девятое место с 2526 баллами.