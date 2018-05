Международный инвестор Уильям Браудер заявил, что находится в Испании для встречи с прокурором Хосе Гриндой по делу русской мафии. Полиция Мадрида его задержала, но после отпустила, так как срок действия ордера истек.

Международный инвестор Уильям Браудер прибыл в Испанию по делу "русской мафии". Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. По его словам, он должен был встретиться с прокурором Хосе Гринде. Речь идет об огромной сумме денег из "дела Магнитского", которая поступила в Испанию​​​."Меня отпустили, моя миссия продолжается. Я сейчас на встрече с прокурором Гриндой", — заявил Браудер.Ironically, the reason I’m in Madrid is to give evidence to senior Spanish anti Russian mafia prosecutor Jose Grinda about the huge amount of money from the Magnitsky case that flowed to Spain. Now that I’m released my mission carries on. Meeting with Prosector Grinda now— Bill Browder (@Billbrowder) 30 мая 2018 г.Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО в 2009 году. С 1995 по 2007 год он был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В последнее время живет в Лондоне. Ранее был объявлен Россией в международный розыск. В декабре 2017 года он был заочно приговорен к 9 годам лишения свободы по делу Магнитского.Сегодня Браудер был задержан полицией Мадрида по запросу России. Однако позже его отпустили, так как истер срок действия ордера.