Нападающий английского Ливерпуля и сборной Египта Мохамед Салах пропустит от трех до четырех недель из-за травмы плеча, которую он получил в столкновении с Серхио Рамосом во время финального матча Лиги чемпионов против мадридского Реала (1:3).

Нападающий английского "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах пропустит от трех до четырех недель из-за травмы плеча, которую он получил в столкновении с Серхио Рамосом во время финального матча Лиги чемпионов против мадридского "Реала" (1:3).Такой вердикт вынесли врачи после углубленного медицинского обследования в Испании, где он будет проходить курс реабилитации. Таким образом, Салах рискует пропустить минимум два матча группового раунда чемпионата мира-2018 против команд Уругвая (15 июня) и России (19 июня).Напомним, что несмотря на полученное повреждение главный тренер сборной Египта Эктор Купер включил Салаха в окончательную заявку команды на мировое первенство. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в России.