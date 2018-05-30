Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян – один из самых любопытных персонажей во всей нынешней политической верхушке Незалежной. Периодически этот человек выступает с феерическими по уровню глупости заявлениями, предлагая инициативы, одна гениальнее другой. На сей раз доблестный чиновник заговорил об уничтожении Москвы, которая в сознании современных украинских патриотов является средоточием чуть ли не всего мирового зла.

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян – один изсамых любопытных персонажей во всей нынешней политической верхушке Незалежной.Периодически этот человек выступает с феерическими по уровню глупости заявлениями,предлагая инициативы, одна "гениальнее" другой. На сей раз доблестныйчиновник заговорил об уничтожении Москвы, которая в сознании современных"украинских патриотов" является средоточием чуть ли не всего мировогозла."Москву невозможно изменить или перевоспитать – толькосжечь", – написал Омелян на своей странице в Facebook. По его словам,Россия – это "цивилизация варваров", которая разрушает все то, что неспособна понять.Что конкретно Россия не способна понять украинский чиновникуточнять не стал. но тут же добавил: западным политикам необходимо отказатьсяот любых отношений с Москвой.Стоит отметить, что Омелян периодически отмечаетсяоткровенно глупыми и бредовыми заявлениями и инициативами. Так, еще в прошломгоду он сказал, что Украина может полностью отказаться от железнодорожногосообщения с Россией. О том, как в таком случае гражданам Незалежной ехать назаработки в соседнюю страну, министр уточнять не стал.По его словам, решение о полном прекращении железнодорожногосообщения между двумя странами будет принято после анализа "Украинскихжелезных дорог" ("Укрзализныци"). Более того, как заверилчиновник, Незалежная не должна потерять на этом много денег.Зато многие украинцы, которые фактически кормят свои семьина заработанные в России деньги, наверняка будут ему очень"благодарны". Но Омелян непреклонен: гражданам Незалежной ездить натерриторию "страны-агрессора" незачем. В доказательство своихнамерений чиновник напоминает, что после запрета на авиасообщение между двумястранами "ничего страшного не произошло и небо на землю не упало".Но Омелян – далеко не единственный в нынешней украинскойвласти персонаж, который может быть очень интересен для психиатрическихисследований. Депутат Верховной рады Оксана Корчинская предлагала устроитьпоход на Москву, без чего, по ее мнению ,"невозможна победа Украины надРоссией".При этом желание "захватить Москву" уже далеко нев первый раз озвучивается представителями украинской элиты. Так, секретарьСовета нацбезопасности страны Александр Турчинов заявил, что война закончитсятолько после "взятия Москвы".