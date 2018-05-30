Полиция Мадрида отпустила на свободу финансиста Уильяма Браудера, так как истек срок действия ордера Интерпола на его арест. В России его заочно приговорили к 9 годам тюрьмы.
Полиция Мадрида отпустила на свободу финансиста Уильяма Браудера, так как ордер на его арест не был действующим.
Как сообщили ТАСС в национальной полиции Испании, после задержания выяснилось, что срок действия ордера Интерпола на арест Браудера истек.
Ранее Браудер написал на своей странице в Twitter, что его задержала полиция Испании по запросу РФ в Интерпол и что его везут в участок. Также он опубликовал фото, из которого следует, что он находится на заднем сидении полицейского автомобиля.
Между тем официальный представитель генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной заявил РИА Новости, что ведомство пока не получало от Интерпола информации о задержании Браудера, но ждет подтверждения в ближайшие часы.
"Запросы нами, Генеральной прокуратурой России и российским бюро Интерпола, отправлялись неоднократно с целью задержать Браудера, и в дальнейшем мы бы подняли вопрос об его экстрадиции в Россию, потому что он был осужден судом РФ. Буквально несколько месяцев назад был направлен очередной подобный запрос", — сказал Куренной.
По данным "России 24", информацию о задержании проверяет консульский отдел посольства России в Мадриде.
Уильям Браудер — бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. С 1995 по 2007 годы был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В последнее время живет в Лондоне. Ранее был объявлен Россией в международный розыск. В нашей стране Браудер заочно приговорен к 9 годам лишения свободы по "делу Магнитского". Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов.