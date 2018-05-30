Полиция Мадрида отпустила на свободу финансиста Уильяма Браудера, так как истек срок действия ордера Интерпола на его арест. В России его заочно приговорили к 9 годам тюрьмы.

Полиция Мадрида отпустила на свободу финансиста Уильяма Браудера, так как ордер на его арест не был действующим.Как сообщили ТАСС в национальной полиции Испании, после задержания выяснилось, что срок действия ордера Интерпола на арест Браудера истек​​​.Ранее Браудер написал на своей странице в Twitter, что его задержала полиция Испании по запросу РФ в Интерпол и что его везут в участок. Также он опубликовал фото, из которого следует, что он находится на заднем сидении полицейского автомобиля.Между тем официальный представитель генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной​​​ заявил РИА Новости, что ведомство пока не получало от Интерпола информации о задержании Браудера, но ждет подтверждения в ближайшие часы."Запросы нами, Генеральной прокуратурой России и российским бюро Интерпола, отправлялись неоднократно с целью задержать Браудера, и в дальнейшем мы бы подняли вопрос об его экстрадиции в Россию, потому что он был осужден судом РФ. Буквально несколько месяцев назад был направлен очередной подобный запрос", — сказал Куренной.По данным "России 24", информацию о задержании проверяет консульский отдел посольства России в Мадриде.Уильям Браудер — бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. С 1995 по 2007 годы был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В последнее время живет в Лондоне. Ранее был объявлен Россией в международный розыск. В нашей стране Браудер заочно приговорен к 9 годам лишения свободы по "делу Магнитского". Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов.