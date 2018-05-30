Почти месяц прошел с тех пор, как Энрике Иглесиас оставил Анну Курникову и их малышей, чтобы отправиться в мировое турне. Популярный латиноамериканский исполнитель кочует с места на место.

Почти месяц прошел с тех пор, как Энрике Иглесиас оставил Анну Курникову и их малышей, чтобы отправиться в мировое турне. Популярный латиноамериканский исполнитель кочует с места на место.1 мая в последний раз Энрике Иглесиас публиковал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фото, сделанное дома. На снимке счастливый певец запечатлен со своим ребенком. Далее артист с завидной регулярностью постит фотографии и видео с концертов, которые дает по всему миру.График популярного исполнителя распланирован на месяцы вперед. Так, 27 мая Энрике выступил в израильском Тель-Авиве, а 30 числа его уже ждут в португальском Лисабоне. Стоит порадоваться и его российским фанатам. 1 июня горячий красавчик выступит в Москве. А далее, 3 июня, певец представит свою программу в датском Копенгагене.Иглесиас буквально всю жизнь живет на чемоданах. Журналисты, внимательно проанализировавшие аккаунт артиста, пришли к выводу, что дома он практически не бывает. Энрике кочует с места на место, живет в поездах-самолетах-автомобилях, а перед его глазами проносятся разные города и страны. Репортеры задались вопросом, а понимает ли Иглесиас перед народом какого государства он на сей раз выступает.А ведь Энрике, как это не было бы невероятно, уже 43 года. Несмотря на то, что певец упорно выжимает из себя секс и молодость, облачаясь в модные юношеские наряды, многие поклонники уверены, что Иглесиасу пора сбавить обороты и побольше проводить времени дома. К тому же давняя возлюбленная, прославленная российская теннисистка Анна Курникова, зимой прошлого года подарила ему очаровательных малышей.Теперь влюбленные воспитывают сына Николаса и дочь Люси. Недавно Анна выложила на своей страничке в Instagram забавное видео с наследницей, а до этого – фото, на котором демонстрирует округлившийся живот. Согласно подписи, на снимке Курникова запечатлена с беременностью сроком 37 недель. Однако в комментариях многие фанаты выразили недоумение, дескать, для такого большого срока плюс наличие двойни живот у спортсменки подозрительно мал.