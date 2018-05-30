Спектакль с убийством и чудесным воскрешением в Киеве
российского журналиста Аркадия Бабченко наталкивает на мысль, что политические
скоморохи в Киеве с легкостью могут продемонстрировать продолжение шоу. Не
исключено, что в будущем с того света вернется, например, экс-депутат Госдумы
Денис Вороненков.
Спектакль с убийством и чудесным воскрешением в Киеве
российского журналиста Аркадия Бабченко наталкивает на мысль, что политические
скоморохи в Киеве с легкостью могут продемонстрировать продолжение шоу. Не
исключено, что в будущем с того света вернется, например, экс-депутат Госдумы
Денис Вороненков.
Сразу же после выстрелов, прозвучавших в центре Киева в марте
2017 года, многие пользователи соцсетей, а особенно приверженцы конспирологических
версий, заметили, что с убийством беглого депутата что-то не так. И лежит он
как-то неестественно, да и на себя не очень-то похож.
Расстрелял Вороненкова подозрительный человек в красных
кроссовках, как будто специально хотел попасть на записи десятков камер
видеонаблюдения, которыми увешан центр Киева, в таком нелепом наряде. А
примчавшаяся на место убийства вдова депутата Мария Максакова, как-то неестественно переживала.
На похоронах своего суженного она и вовсе не так уж и скорбела, даже улыбалась
и делала политические заявления. Затем и вовсе, вместо того, чтобы оплакивать
мужа, начала активно сниматься в ток-шоу и различных передачах, обвиняя своего
первого супруга в том, что он заказал второго.
Через пару месяцев живого Вороненкова встретили в Израиле сразу
несколько человек. Среди них была и преподаватель Щукинского театрального
института Елена Дунаева. "Во время прогулки по Тель-Авиву я нос к носу
столкнулась с Денисом Вороненковым. Это точно он. Сто процентов. Я же не сумасшедшая,
чтобы такую чушь выдумать. Он был один", – сообщила она журналистам.
На самом деле, слова Дунаевой вполне могут оказаться
правдой: известно, что в Израиле находятся лучшие в мире клиники пластической
хирургии, а при современных технологиях положить в гроб вместо Вороненкова
могли кого угодно. Самого же "покойника" переправили в Израиль,
поменяли ему лицо, придумали биографию и поселили в каком-нибудь тихом городе с
видом на море.
Летом прошлого года десятки экспертов по просьбе журналистов
комментировали новость об инсценировке убийства экс-депутата. Практически все
мнения специалистов сводились к одному – такое вполне возможно. Чуть позже
масла в огонь подлил один из израильских каналов, выдавший в эфир десятиминутный
сюжет о живом Вороненкове.
Другое дело, что при инсценировке убийства журналиста
Аркадия Бабченко преследовалась цель обезвредить группу, которая готовила его реальное
устранение и, по словам представителей украинских спецслужб, им это удалось. С
Вороненковым все может быть несколько сложнее: возможно, никакого заказа на
него и не было, а спектакль в центре Киева преследовал совсем другие цели.
Это мог быть очередной предлог для обвинений в адрес России,
а могло быть и желание самого "убитого" исчезнуть из информационного
пространства и спокойно продолжить свою жизнь с другим лицом и новым бэкграундом.
Кстати, такую же версию сторонники конспирологии озвучивали и по отношению к
беглому российскому олигарху Борису Березовскому, закончившему жизнь в пригороде
Лондона, как известно, при весьма странных обстоятельствах. Тут можно вспомнить, что Вороненков и Березовский погибли в один день – 23 марта.
Как бы там ни было, украинской политической элите выгодно
как реальное, так и срежиссированное убийство Дениса Вороненкова. Инсценировку
можно отложить и вынуть из рукава в нужный момент, разумеется, обвинив, как
всегда, Россию. По мнению члена экспертного совета при Госдуме по развитию
информационного общества и СМИ Вадима Манукяна, в Киеве сидят заправские шуты,
способные на многое.
"Так легко объявили о смерти журналиста, инсценировку устроили, видимо потроллить всех решили. Интересно какой туз
из рукава они вытащат следующим? Не удивлюсь если завтра и Вороненков окажется
живым и его просто все это время прятали, чтобы предъявить миру. В этом плане
конечно до конца не ясно – Максакова во вдову играет или реально скорбит",
– сказал Манукян в интервью Dni.Ru.
Все последние убийства и инсценировки на Украине эксперт
назвал звеньями одной цепи, а их основной целью – облить грязью Россию. "Очевидно,
что политический цирк на Украине продолжается. Он ощущается во всем – и в
заявлениях политиков, и в действиях силовиков. Удивительно, что этих клоунов еще
кто-то всерьез воспринимает на Западе",
– резюмировал Манукян.