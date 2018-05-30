Спектакль с убийством и чудесным воскрешением в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко наталкивает на мысль, что политические скоморохи в Киеве с легкостью могут продемонстрировать продолжение шоу. Не исключено, что в будущем с того света вернется, например, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков.

Спектакль с убийством и чудесным воскрешением в Киевероссийского журналиста Аркадия Бабченко наталкивает на мысль, что политическиескоморохи в Киеве с легкостью могут продемонстрировать продолжение шоу. Неисключено, что в будущем с того света вернется, например, экс-депутат ГосдумыДенис Вороненков.Сразу же после выстрелов, прозвучавших в центре Киева в марте2017 года, многие пользователи соцсетей, а особенно приверженцы конспирологическихверсий, заметили, что с убийством беглого депутата что-то не так. И лежит онкак-то неестественно, да и на себя не очень-то похож.Расстрелял Вороненкова подозрительный человек в красныхкроссовках, как будто специально хотел попасть на записи десятков камервидеонаблюдения, которыми увешан центр Киева, в таком нелепом наряде. Апримчавшаяся на место убийства вдова депутата Мария Максакова, как-то неестественно переживала.На похоронах своего суженного она и вовсе не так уж и скорбела, даже улыбаласьи делала политические заявления. Затем и вовсе, вместо того, чтобы оплакиватьмужа, начала активно сниматься в ток-шоу и различных передачах, обвиняя своегопервого супруга в том, что он заказал второго.Через пару месяцев живого Вороненкова встретили в Израиле сразунесколько человек. Среди них была и преподаватель Щукинского театральногоинститута Елена Дунаева. "Во время прогулки по Тель-Авиву я нос к носустолкнулась с Денисом Вороненковым. Это точно он. Сто процентов. Я же не сумасшедшая,чтобы такую чушь выдумать. Он был один", – сообщила она журналистам.На самом деле, слова Дунаевой вполне могут оказатьсяправдой: известно, что в Израиле находятся лучшие в мире клиники пластическойхирургии, а при современных технологиях положить в гроб вместо Вороненковамогли кого угодно. Самого же "покойника" переправили в Израиль,поменяли ему лицо, придумали биографию и поселили в каком-нибудь тихом городе свидом на море.Летом прошлого года десятки экспертов по просьбе журналистовкомментировали новость об инсценировке убийства экс-депутата. Практически всемнения специалистов сводились к одному – такое вполне возможно. Чуть позжемасла в огонь подлил один из израильских каналов, выдавший в эфир десятиминутныйсюжет о живом Вороненкове.Другое дело, что при инсценировке убийства журналистаАркадия Бабченко преследовалась цель обезвредить группу, которая готовила его реальноеустранение и, по словам представителей украинских спецслужб, им это удалось. СВороненковым все может быть несколько сложнее: возможно, никакого заказа нанего и не было, а спектакль в центре Киева преследовал совсем другие цели.Это мог быть очередной предлог для обвинений в адрес России,а могло быть и желание самого "убитого" исчезнуть из информационногопространства и спокойно продолжить свою жизнь с другим лицом и новым бэкграундом.Кстати, такую же версию сторонники конспирологии озвучивали и по отношению кбеглому российскому олигарху Борису Березовскому, закончившему жизнь в пригородеЛондона, как известно, при весьма странных обстоятельствах. Тут можно вспомнить, что Вороненков и Березовский погибли в один день – 23 марта.Как бы там ни было, украинской политической элите выгоднокак реальное, так и срежиссированное убийство Дениса Вороненкова. Инсценировкуможно отложить и вынуть из рукава в нужный момент, разумеется, обвинив, каквсегда, Россию. По мнению члена экспертного совета при Госдуме по развитиюинформационного общества и СМИ Вадима Манукяна, в Киеве сидят заправские шуты,способные на многое."Так легко объявили о смерти журналиста, инсценировку устроили, видимо потроллить всех решили. Интересно какой тузиз рукава они вытащат следующим? Не удивлюсь если завтра и Вороненков окажетсяживым и его просто все это время прятали, чтобы предъявить миру. В этом планеконечно до конца не ясно – Максакова во вдову играет или реально скорбит",– сказал Манукян в интервью Dni.Ru.Все последние убийства и инсценировки на Украине экспертназвал звеньями одной цепи, а их основной целью – облить грязью Россию. "Очевидно,что политический цирк на Украине продолжается. Он ощущается во всем – и взаявлениях политиков, и в действиях силовиков. Удивительно, что этих клоунов ещекто-то всерьез воспринимает на Западе",– резюмировал Манукян.