На Южнопортовой улице на юго-востоке Москвы потушен крупный пожар. По сообщению столичного главка МЧС России, возгорание ликвидировано в 16:45. По предварительным данным, пострадавших нет.

На Южнопортовой улице на юго-востоке Москвы потушен крупный пожар. По сообщению столичного главка МЧС России, возгорание ликвидировано в 16:45. Горела прессованная макулатура на территории мусоросжигательного завода на площади 100 квадратных метров. Из-за сильного ветра площадь возгорания выросла впятеро — до 500 квадратных метров.С пожаром боролись более 20 единиц пожарно-спасательной техники, противопожарный вертолет Ка-32 и пожарный поезд, передает ТАСС. По предварительным данным, пострадавших нет.