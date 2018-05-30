Сегодня выпускники сдавали первый обязательный Единый госэкзамен по математике. Во Владимирском регионе за парты сели почти 4 900 человек. Для проведения экзаменов были открыты 57 пунктов, в том числе три - на дому. За тем, как выпускники сдавали, следили наблюдатели через онлайн-трансляции. Экзамен базового уровня состоит из 20 заданий из курса алгебры и геометрии. Минимальный проходной барьер базового ЕГЭ по математике - 12 баллов. Это соответствует оценке 3. Максимальный - 20.

Сегодня выпускники сдавали первый обязательный Единый госэкзамен по математике. Во Владимирском регионе за парты сели почти 4 900 человек. Для проведения экзаменов были открыты 57 пунктов, в том числе три - на дому. За тем, как выпускники сдавали, следили наблюдатели через онлайн-трансляции. Экзамен базового уровня состоит из 20 заданий из курса алгебры и геометрии. Минимальный проходной барьер базового ЕГЭ по математике - 12 баллов. Это соответствует оценке "3". Максимальный - 20. Таким образом, выпускникам для получения аттестата нужно решить хотя бы 12 любых заданий из 20 предложенных. Результаты опубликуют не позднее 15 июля. Напомню, основной период сдачи ЕГЭ пройдёт до 2 июля. 1 июня выпускники напишут ЕГЭ по математике профильного уровня, 4 числа по химии и истории. Самые последние экзамены - по литературе и физике. Их сдавать будут 20 июня.